Claudia Sheinbaum presentó este viernes 23 de octubre al Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, integrado por 9 especialistas para impulsar soluciones tecnológicas.

El nuevo grupo combinará experiencia académica, inteligencia artificial y herramientas tecnológicas para atender necesidades de medicamentos, almacenes, inventarios y distribución de insumos médicos en México de manera eficiente.

Los especialistas deberán entregar un primer resultado en un mes, mientras el Gobierno de México prevé comenzar la implementación durante enero de 2027, inicialmente en IMSS e IMSS-Bienestar.

¿Quiénes integran el consejo asesor y cuáles serán sus proyectos?

Durante la conferencia mañanera, se presentó al equipo que formará parte del consejo asesor

Consejo de expertos

Zaida Estefanía Alarcón Bernal, profesora de la UNAM.

Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, investigador del Tecnológico Nacional de México.

Jonás Velasco Álvarez, investigador del CIMAT.

Rolando Menchaca Méndez, profesor del IPN.

Equipo de IA

Javier Campos Alvarado, director de la Fábrica de Inteligencia Artificial.

Norma Angélica Zavaleta García, directora de Inteligencia Estadística.

Jorge Miguel Téllez Torres, subdirector de Procesos Estocásticos e Investigación de Operaciones.

Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza, ingeniera industrial y egresada del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

Gustavo Pérez Briones, maestro en Ciencias en Computación y egresado del mismo centro.

Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud (Captura de video)

El primer proyecto será un mecanismo para reportar en tiempo real las necesidades de medicamentos e insumos, con información que permita responder oportunamente a la demanda.

El segundo proyecto contempla mejorar la gestión de almacenes e inventarios, incluyendo posiciones, entradas, salidas y trazabilidad de los productos dentro del sistema público.

La tercera prioridad será desarrollar una plataforma de logística de última milla, enfocada en planear rutas más eficientes para entregar medicamentos e insumos médicos.

Inteligencia artificial promete mejorar el abasto de medicamentos

Eduardo Clark explicó que el sistema atenderá una operación de gran escala, pues el sector público distribuye cerca de 3 mil millones de piezas anuales.

Esa distribución alcanza a más de mil hospitales y casi 15 mil centros de salud y unidades médicas de primer nivel en distintas regiones del país.

La estrategia busca aprovechar la inteligencia artificial para agilizar procesos y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de abastecimiento del sistema público de salud.

Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el primer resultado deberá presentarse en un mes y que la implementación comenzaría en enero de 2027, principalmente en IMSS e IMSS-Bienestar.