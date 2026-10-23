Atlante vs San Luis juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-0 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Atlante 1-0 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: Atlante 1-0 San Luis
Atlante vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs San Luis, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós y Edgar Saúl Jiménez
- Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla
- Delanteros: Luis Puente y Jhojan Julio
- Portero: Gibrán Lajud
- Defensas: Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz
- Mediocampistas: David Rodríguez, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte y Benjamín Galdames
- Delanteros: Rafa Llorente y Felipe Mora
Atlante vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Atlante vs San Luis juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 23 de octubre a las 21 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Atlante vs San Luis
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+