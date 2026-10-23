Atlante vs San Luis juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-0 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlante vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Atlante 1-0 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Atlante 1-0 San Luis

Atlante vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs San Luis, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós y Edgar Saúl Jiménez

Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla

Delanteros: Luis Puente y Jhojan Julio

Atlante busca tener un buen cierre de torneo en el Apertura 2026 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

San Luis

Portero: Gibrán Lajud

Defensas: Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz

Mediocampistas: David Rodríguez, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte y Benjamín Galdames

Delanteros: Rafa Llorente y Felipe Mora

Atlante vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Atlante vs San Luis juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 23 de octubre a las 21 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.