Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México confirma la tensa conversación que sostuvo con Maru Campos por el caso de César Jáuregui.

“Ella hizo público, recorrí las 32 entidades de la república (…) Previo a que yo fuera Ciudad Juárez (Chihuahua) para el informe, ella hizo público que ella deseaba reunirse con la presidenta, entonces acordamos vernos en el Aeropuerto (...) Lo voy a contar porque así es, ella empezó gritándome, ella me reclamó porque la había acusado por traición a la patria (...) Cuando yo le dije ‘es que entraron agentes’, ella me dijo ‘no fui yo, fue el ex fiscal’, y me dijo que habían encontrado corrupción (...) ‘procede’, entonces le dije” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del viernes 23 de octubre, la presidenta narró como fue la conversación en el Aeropuerto de Ciudad Juárez del pasado 19 de septiembre, que tuvo con la gobernadora de Chihuahua, quién le reveló actos de corrupción en su entidad encabezados por el ex fiscal César Jáuregui.

Asimismo, la gobernadora de Chihuahua lanzó una acusación en contra de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena por supuestos nexos con el narcotráfico.

Sheinbaum confirma tensión con Maur Campos en conversación del Aeropuerto de Ciudad Juárez

Por su parte, la mandataria federal confirmó también mediante declaraciones que si hubo un intercambio tenso con la gobernadora de Chihuahua, dónde Campos le alzó la voz a la presidenta de México, posteriormente la conversación tuvo este fuerte tono entre ambas.

“Levantamos la voz en algún momento. Sí, las dos. Ella e me reclamó. de por qué él había acusado yo de traición a la patria. ” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Pese a estos momentos de tensión, la presidenta Sheinbaum le ofreció a Maru Campos el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), por las acusaciones de corrupción en casinos hacia el ex fiscal César Jáuregui.

Además de continuar con la relación interinstitucional con el Gobierno federal.