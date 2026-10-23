Claudia Sheinbaum rechazó que los legisladores reciban privilegios en aeropuertos y pidió verificar si la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió formalmente una solicitud para usar el Salón de Protocolo del AICM.

La presidenta afirmó que los senadores deben utilizar los mismos espacios que el resto de los ciudadanos y descartó beneficios especiales para servidores públicos.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, se deslindó de la petición y aseguró que la Mesa Directiva no autorizó formalmente el oficio enviado a la Cancillería.

Sheinbaum rechaza privilegios y Senado revisará el oficio

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum pidió consultar a Roberto Velasco Álvarez para confirmar si la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud relacionada con el salón diplomático.

La mandataria fue enfática al rechazar cualquier beneficio especial para legisladores y resumió su postura con la frase “cero privilegios” durante su intervención ante medios.

Sheinbaum sostuvo que los representantes populares deben recordar su origen y evitar que alcanzar cargos públicos se convierta en una búsqueda de privilegios personales.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Captura de video)

También señaló que todos son iguales y cuestionó cuál sería el problema de utilizar los mismos espacios disponibles para cualquier ciudadano que viaje por vía aérea.

La polémica surgió tras difundirse un oficio fechado el 5 de octubre, dirigido a Roberto Velasco Álvarez, para solicitar acceso al Salón de Protocolo del AICM.

El documento fue firmado por Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva, y señalaba que la petición se realizaba por instrucciones de sus integrantes.

Sin embargo, Higinio Martínez Miranda negó haber autorizado el trámite y afirmó que tampoco existió un acuerdo formal de la Mesa Directiva para realizar dicha gestión.