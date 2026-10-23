Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, negó haber pactado acuerdos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el caso de la detención de César Jáuregui y rechazó haber autorizado o gestionado irregularmente el ingreso de agentes de la CIA a México.

En una entrevista con Latinus, la gobernadora respondió a los señalamientos sobre su administración y defendió su actuación bajo el argumento de que se ha conducido conforme a la legalidad.

“No pacté con la presidenta de la República ni con nadie, no tendría por qué, soy una persona ajena a los valores de Morena” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Además, Campos relató cómo fue el encuentro que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Aeropuerto de Chihuahua, donde ambas habrían protagonizado una discusión por la presencia de agentes extranjeros y la situación de seguridad en el estado y el país.

Maru Campos relata tensa reunión con Sheinbaum en el Aeropuerto de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua describió la reunión con la presidenta como un encuentro marcado por reclamos mutuos, luego de la polémica por el presunto ingreso de agentes de la CIA a territorio mexicano.

De acuerdo con su relato, la conversación fue tensa y ambas elevaron la voz durante el intercambio de señalamientos sobre la seguridad pública.

“Fue una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, reclamos y todo esto. Fueron reclamos y reproches mutuos sobre la situación de seguridad en el estado de Chihuahua y sobre la situación de seguridad en el país” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos aseguró que Claudia Sheinbaum estaba molesta por el supuesto ingreso de agentes estadounidenses a México, mientras que ella también expresó su inconformidad durante el encuentro.

“Y las dos nos levantamos la voz, porque ella tenía un agravio por yo haber ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos niega haber autorizado el ingreso de agentes de la CIA a México

Durante la entrevista, Maru Campos rechazó haber autorizado o gestionado de manera irregular la presencia de personal de agencias estadounidenses en Chihuahua.

Asimismo, defendió la actuación de su administración y sostuvo que sus decisiones se han apegado a la legalidad. También rechazó los señalamientos relacionados con posibles violaciones a la soberanía nacional.

Pese a las diferencias con el Gobierno federal, Campos Galván señaló que se han establecido mesas de trabajo institucionales para dar seguimiento a las investigaciones.

En este contexto, destacó la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, para articular las investigaciones entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.