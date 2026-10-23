El paro estudiantil de la UAM Iztapalapa se extiende a las unidades Xochimilco y Azcapotzalco; dichos paros son definidos y serán de 48 horas.

Al igual que los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, las unidades Azcapotzalco y Xochimilco denuncian la falta de insumos y de mantenimiento de sus instalaciones.

UAM Azcapotzalco entra en paro por falta de insumos y comida en cafeterías

A más de 48 horas que se declarara paro indefinido en la UAM Iztapalapa, las unidades Xochimilco y Azcapotzalco anunciaron paro definido de 48 horas.

La UAM Azcapotzalco denuncia la falta de insumos en su laboratorio y talleres de ingeniería, así como disminución de alimentos en la cafetería y mantenimiento en sus instalaciones.

Los estudiantes de la UAM Azcapotzalco continuaba elaborando su pliego petitorio, por lo que aún no se exponen todas sus peticiones y se desconoce si el paro podría extenderse.

UAM Azcapotzalco se va a paro (Facebook/uamazcapotzalco )

Mientas tanto, autoridades escolares de la UAM Azcapotzalco compartieron un comunicado para reconocer el paro de labores.

El día de hoy jueves 22 de octubre, un grupo del alumnado de nuestra unidad convocó a una asamblea en donde se realiza un paro indefinido de 48 horas hábiles. Autoridades escolares de la UAM Azcapotzalco

Directivos de UAM Azcapotzalco expresaron que estaban abiertos al diálogo para promover el bienestar de sus alumnos .

UAM Xochimilco entra en paro de 48 horas

Estudiantes de la UAM Xochimilco realizaron una asamblea el jueves 22 de octubre y determinaron que se irían a paro de 48 horas.

Al igual que los estudiantes de la unidad Azcapotzalco, los alumnos de la UAM Xochimilco denuncian falta de insumos para desarrollar sus carreras.

Ademas, mencionan que falta mantenimiento y productos básicos en sus sanitarios, pues algunos baños permanecen cerrados.

La directora Angélica Buendía Espinoza y la secretaria de unidad, Gabriela Anaya, firmaron un comunicado donde reconocen el paro definido.

Expresamos nuestro respeto al derecho de las, los y les estudiantes a manifestarse y expresarse libremente sus inquietudes, necesidades y planteamientos. Autoridades Escolares de la UAM Xochimilco

Autoridades de la UAM Xochimilco mencionan que están abiertos al diálogo con los estudiantes