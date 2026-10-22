Higinio Martínez se deslindó de la solicitud enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para utilizar el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El senador explicó que la petición fue enviada por el secretario técnico de la mesa directiva, aunque no cuenta con las facultades para hacerlo, además de que el tema nunca fue discutido ni aprobado.

Higinio Martínez se deslinda de la petición para usar el salón de protocolo del AICM (Especial)

Higinio Martínez asegura que Senado no autorizó pedir salón de protocolo del AICM

Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, afirmó que él no dio la instrucción para que se enviara una petición a la cancillera para usar el salón de protocolo del AICM.

De acuerdo con la información, el oficio fue dirigido a Roberto Velasco, titular de la SRE, desde la mesa directiva del Senado, sin embargo, quien lo envió no tenía la autorización para realizar esta gestión.

El senador Higinio Martínez aseguró que desconocía el contenido y el envío del oficio, por lo que calificó la actuación como un “error garrafal” administrativo y político por parte del secretario técnico.

Martínez sostuvo que, si hubiera sido necesario realizar una petición de esa naturaleza, tendría que haberla firmado él mismo, siempre que existiera un mandato de la mesa directiva o del pleno legislativo.

Asimismo, rechazó que el planteamiento tuviera como propósito conseguir una atención especial para los senadores, y reiteró que ningún integrante de la Cámara había autorizado la gestión.

“No hay ningún planteamiento de alguna bondad o una atención especial para las y los senadores”. Higinio Martínez, presidente del Senado

Higinio Martínez adelantó que el asunto será abordado en la próxima reunión de la mesa directiva, donde se analizará lo ocurrido y se determinará qué tratamiento corresponde al error señalado.