Daniel Sibaja es el actual secretario de Movilidad del Estado de México, quien ha sido criticado por el ‘Tarífazo’ y trascendió que podría dejar el cargo en enero.

Desde hace algunos días se rumora que Daniel Sibaja dejará su lugar en el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez, lo cual no ah sido confirmado por el gobierno del Estado de México.

¿Quién es Daniel Sibaja? Secretario de Movilidad del Estado de México

Daniel Sibije González es un político originario de Ecatepec, Estado de México, militante de Morena y secretario de Movilidad.

La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, habría solicitado a Daniel Sibaja su renuncia tras el aumento del pasaje, aprobado en octubre de 2025.

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad de Edomex (Facebook/@Daniel Sibaja)

¿Qué edad tiene Daniel Sibaja?

Daniel Sibaja nació el 13 de diciembre de 1989; actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es la esposa de Daniel Sibaja?

Daniel Sibaja está casado con Ingrid Bolaños; el político fue criticado por hacer una lujosa boda en Morelos.

¿Qué signo zodiacal es Daniel Sibaja?

Daniel Sibaja es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Sibaja?

Se desconoce su Daniel Sibaja tiene hijos.

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Edomex (Facebook/Daniel Sibaja)

¿Qué estudió Daniel Sibaja?

Daniel Sibaja estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM; tiene la maestría en comunicación Política y gobernanza estratégica por la Universidad George Washington.

¿En qué trabaja Daniel Sibaja?

Daniel Sibaja inició su vida política en 2009, cuando fue parte del grupo líderes juveniles.

Entre 2012 y 2018 fue jefe de oficina del senador Mario Delgado; posteriormente fue secretario técnico y coordinó las áreas administrativas y grupo parlamentario de Morena.

Daniel Sibaja también se desempeñó como sindico de Egresos Municipales en el municipio de Ecatepec,

El político fue diputado local por Ecatepec y tomó el cargo como secretario de Movilidad del Estado de México el 16 de septiembre de 2023.

Daniel Sibaja (Facebook/danielsibaja)

Daniel Sibaja renunciaría a la Secretaría de Movilidad del Estado de México

A unos días de que iniciara enero, trascendió que Daniel Sibaja estaría por renunciar a su cargo como secretario de Movilidad.

Presuntamente, la gobernadora Delfina Gómez le habría solicitado su renuncia tras el aumento del pasaje, aprobado en octubre de 2025.

La tarifa de pasaje mínimo en el Edomex era de 12 pesos y aumentó a 14 pesos.

El rumor tomó fuerza, luego de que el pasado 7 de enero, Daniel Sibaja compara a Delfina Gómez al banderazo de una obra en Naucalpan, y este no portara la vestimenta oficial del gabinete.

Otra versión asegura que Daniel Sibaja podría tomar un cargo en el gobierno federal, pero esta información no ha sido confirmada.