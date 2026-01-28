Ricardo Monreal reconoció que los resultados de la revocación de mandato en Oaxaca en los que 350 mil personas votaron a favor, han sido motivo de tensión entre Morena y PT.

“El PT actuó como ya lo dijo el propio gobernador, prácticamente como un opositor, promoviendo la revocación de mandato, y sí nos pone en alerta” Ricardo Monreal

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya se pronunció en torno a los cerrados resultados de la revocación de mandato en Oaxaca.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

En conferencia de prensa, recordó que en el ejercicio democrático realizado el pasado domingo 25 de enero de 2026, se emitieron 550 mil votos contra la revocación de Salomón Jara y 350 mil a favor.

De la misma forma, resaltó que en el caso de la vinculación a proceso que también se sometió a votación durante el ejercicio, faltó un porcentaje menor para alcanzar el 40% que se requería.

Los números emitidos durante el ejercicio, dijo, son una señal de alerta para el partido a nivel nacional, pues advirtió que durante el proceso, el Partido del Trabajo (PT) fue en contra de Morena.

“Lo que creo debemos hacer es conciliar en Oaxaca, buscar caminos de entendimiento entre Morena y el PT” Ricardo Monreal

Debido a ello, Ricardo Monreal consideró que es necesario iniciar un procedimiento de conciliación en el estado de Oaxaca en el que se busquen caminos de entendimiento entre Morena y PT.

Lo anterior, resaltó, con el claro objetivo de que los números que pusieron en riesgo el gobierno de Salomón Jara en el estado de Oaxaca, no se repitan en procesos constitucionales a futuro.

Salomón Jara asegura que los resultados de la revocación de mandato en Oaxaca le favorecieron (@salomonj / X )

Además de reconocer que hay tensión entre Morena y PT por lo ocurrido durante la revocación de mandato en Oaxaca, Ricardo Monreal consideró necesario iniciar una etapa de reflexión.

Ante representantes de medios de comunicación, el diputado federal destacó que hay que estar muy atentos a lo ocurrido, pues se trata de una lección por parte de los ciudadanos.