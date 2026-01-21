La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum contemplará regular el uso de Inteligencia Artificial durante las campañas electorales, adelantó durante su conferencia mañanera de este 21 de enero.

“Sí es importante. En general, pero particularmente para las campañas políticas sí es importante que la gente conozca… que sepa… que es Inteligencia Artificial (¿y se pondrá en la reforma?). Sí, y también algunos temas de multas y otras cosas” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo que la ciudadanía tiene derecho a saber “en grande” si hay materiales hechos con Inteligencia Artificial y ello debe quedar regulado en la reforma electoral.

Así lo dijo Claudia Sheinbaum como una manera de combatir las noticias falsas mediante manipulación de contenido o creación de materiales con Inteligencia Artificial.

Claudia Sheinbaum: reforma electoral es producto de lo que a la gente le preocupa

Claudia Sheinbaum dijo en la misma conferencia mañanera que la reforma electoral es producto de lo que la gente ha expresado como preocupaciones mediante foros y encuestas.

Algunas de esas preocupaciones tienen que ver con financiamiento a partidos, reducción de costos, participación ciudadana, voto extranjero, plurinominales y posteriormente señaló que se incluirá el tema de Inteligencia Artificial, así como sanciones mediante multas.

Una iniciativa para regular la Inteligencia Artificial en México

Desde el Senado de la República ya se han presentado iniciativas en este mes de enero para crear la Ley General para el Uso y Control de la Inteligencia Artificial.

La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha señalado que la Inteligencia Artificial no ha sido regulada a pesar de usarse ampliamente.

Información falsa, uno de los principales riesgos para conflictos sociales en 2026: Informe

De acuerdo con el Informe Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, uno de los principales riesgos en este año es la información falsa, lo que podría llevar a polarización social o conflictos geopolíticos.