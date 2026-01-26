Oaxaca se colocó como protagonista de la transformación de la vida pública de México, tras el ejercicio de Revocación de Mandato que ratificó el gobierno del gobernador Salomón Jara Cruz, con una diferencia del 19 por ciento entre quienes respaldaron su continuidad y quienes votaron en contra.

El gobernador destacó la participación ciudadana histórica y aseguró que su gobierno mantendrá un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad.

Voy a escuchar al sector de la sociedad que no nos apoyó, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para todas y todos, y si hay cosas que corregir, lo vamos hacer con humildad y trabajando 16 horas diarias durante estos 3 años que nos quedan. Salomón Jara

Salomón Jara obtiene respaldo ciudadano en la Revocación de Mandato

Con el 93 por ciento de las casillas computadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), más de 509 mil personas ratificaron al gobernador en su cargo, mientras que 342 mil votaron por la revocación.

El mandatario informó que casi el 30 por ciento de las y los oaxaqueños inscritos en la Lista Nominal acudieron a las urnas el domingo 25 de enero de 2026, cifra superior a la registrada en ejercicios democráticos como la consulta sobre el juicio a expresidentes, la revocación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la reciente elección judicial federal.

Aquí no hubo imposiciones ni simulaciones, solo un pueblo consciente y participativo ejerciendo su derecho y expresando su sentir. Se votó en libertad y todos pudieron ejercer su derecho a la crítica. Salomón Jara

Salomón Jara reconoció la responsabilidad cívica de quienes participaron, al señalar que la democracia no se decreta, se practica, se vive y se construye en las urnas.

Salomón Jara, primer mandatario estatal en replicar el ejercicio impulsado por AMLO

Guiado por el sistema social comunitario de los pueblos oaxaqueños, Salomón Jara Cruz se convirtió en el primer gobernador en replicar el ejercicio de Revocación de Mandato, siguiendo el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien promovió este mecanismo a nivel nacional.

Este ejercicio, recordó, fue un compromiso de campaña, que se concretó en 2022 mediante una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, como un acto de congruencia con sus principios democráticos.

Cumplí mi compromiso de promover el ejercicio del derecho ciudadano a evaluar nuestro desempeño siempre he sido un hombre congruente. Pudimos evadir nuestra responsabilidad o simular. No lo hicimos. Salomón Jara

Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, destacó que la ciudadanía se ha ido apropiando de los ejercicios de democracia directa, al recordar que hace dos sexenios una consulta similar apenas alcanzó el 8 por ciento de participación.

En tanto, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, calificó la jornada como ejemplar, al desarrollarse de manera pacífica, ordenada y con saldo blanco.

Hoy Oaxaca está madurando en su democracia, está madurando sus procesos políticos y hoy tiene una herramienta sustancial para que el pueblo ponga o el pueblo quite. Jesús Romero López

Finalmente, destacó la instalación del 99.96 por ciento de las casillas autorizadas, con solo cinco incidencias que derivaron en siete carpetas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).