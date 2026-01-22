De cara al inicio de la discusión de la reforma electoral, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que habrá apertura para realizar foros y escuchar a todas las fuerzas políticas.

“Abriremos espacios de discusión, foros de discusión y de ahí surgirá el enriquecimiento a la mejoría de la iniciativa que se presente” Ricardo Monreal

El diputado por Morena subrayó que el dictamen original de la reforma electoral será solo un punto de partida y que se buscará enriquecerlo con las voces de PRI, PAN, MC y demás grupos parlamentarios.

Aunque reconoció que aún no existe un borrador de la iniciativa, confió en que el proyecto que elabore Pablo Gómez podrá modificarse para alcanzar consensos.

Abordado por medios de comunicación en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, aseguró que hay espacio para foros y discusiones sobre la reforma electoral.

Al respecto, el legislador dijo que no se tiene pensado excluir a ninguno de los grupos políticos, pues la intención es enriquecer la iniciativa que se vaya a presentar.

Tras señalar que el dictamen original de la propuesta será visto como un punto de partida indispensable, Monreal señaló que eso no implica que en San Lázaro no se busque modificar el texto.

“Aquí en la cámara (de Diputados) podrá haber modificaciones según se acuerde con todos los grupos parlamentarios” Ricardo Monreal

Sobre todo cuando indicó que las voces de todos los grupos parlamentarios será escuchada y atendida en los espacios y foros de discusión, con el fin de crear una mejor versión de la iniciativa.

Al insistir en que no se va a dejar afuera a nadie del debate, Ricardo Monreal apuntó que la reforma electoral es de gran importancia para el país, por lo que afirmó que se pedirá la opinión de PRI, al PAN y a MC.

Monreal revela que aún no hay avances de la reforma electoral

Luego de garantizar pluralidad y apertura en la discusión que se realice en torno a la reforma electoral, Ricardo Monreal reveló que de momento no se conoce ningún detalle de la propuesta.

Así lo indicó al sostener que actualmente están en la “nada jurídica”, toda vez que no se cuenta con un proyecto de discusión, e incluso, dijo que ni siquiera hay un borrador de la iniciativa.

“Estamos en la nada jurídica, no tenemos un proyecto de discusión, no tenemos un borrador de redacción de reforma; no tenemos ni siquiera puntos de vista, opiniones de los integrantes de la Comisión, no tenemos un documento formal que haya surgido de la Comisión para la Reforma Electoral” Ricardo Monreal

A pesar de ello, se dijo confiado en que la propuesta que elabore Pablo Gómez y se le envíe al Congreso de la Unión, se pueda modificar para incluir en ella el consenso que surja de las distintas fuerzas políticas.