La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en video la propuesta que hizo a BTS en su visita a Palacio Nacional: regresar a México el próximo 2027.

“¿Quieren regresar el próximo año a México?" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el video, la presidenta de México compartió, en conjunto con la agrupación, la noticia para todas las ARMYs del país.

El video ya había sido compartido durante la conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo, como parte del recuento de actividades de BTS en Palacio Nacional, tras su llegada al país.

Claudia Sheinbaum comparte video para las ARMYs: BTS regresaría a México en 2027

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum hizo una pregunta a BTS sobre si querrían regresar a México el próximo año 2027, noticia que alegraría a las ARMYs y los jóvenes del país.

El video abarca a su vez imágenes de las ARMYs que asistieron a la Plaza de la Constitución -Zócalo de CDMX- para recibir a BTS, en donde la agrupación surcoreana reunió a 50 mil personas.

De momento, BTS no ha confirmado por escrito una nueva visita a México para el próximo 2027, sin embargo, durante su primera presentación en el Estadio GNP Seguros hizo una promesa.

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