El compositor Guillermo Méndez comparó el furor que tuvo Timbiriche en los años ochentas con el fenómeno BTS a nivel global.

En entrevista con De Primera Mano, el compositor Guillermo Méndez igualó el éxito que ha tenido BTS con los grupos que surgieron en Latinoamérica en los ochentas.

Comparan el furor de Timbiriche en los ochentas con el fenómeno de BTS

Guillermo Méndez explicó que en los ochentas surgieron grupos musicales con gran éxito y la idea de crear este tipo de ensambles migró a Corea del Sur, donde ahora hay escuelas que crean cantantes de K-Pop.

“Siento que llegó ese fenómeno a Corea, que de repente explotó lo del K-Pop, hicieron estas escuelas de desarrollo, un poco como en Venezuela” Guillermo Méndez, compositor

Paulina Rubio en Timbiriche (Agencia México)

En este sentido, el músico destacó que el k-pop se ha convertido en un género musical de interés mundial porque genera grandes ganancias.

Asimismo, dijo creer que el furor que ha tenido BTS en México es comparable al que tuvo Timbiriche o Menudo en los ochentas.

Sin embargo, el compositor aclaró que cada cultura tiene características distintas que han llamado la atención de cada generación.

“Podríamos compararlos con nuestros grupos que tuvimos de adolescentes en los ochentas, noventas, claro con sus peculiaridades” Guillermo Méndez

Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros (BTS / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX)

¿Timbiriche tuvo el mismo éxito que BTS?

BTS es un fenómeno musical global, mientras que Timbiriche fue un grupo que tuvo éxito en México y algunas partes de Latinoamérica.

Timbiriche no ha tenido la misma relevancia que ha tenido BTS en el mundo, además de que fueron creadas en distintos épocas y no tuvieron las mismas herramientas digitales.

BTS tiene 13 años de trayectoria y sus miembros siguen siendo los originales desde su lanzamiento.

Mientras que Timbiriche duró 12 años y cambió a sus miembros en diversas ocasiones.

La banda surcoreana ha tenido 6 giras mundiales, más de 200 conciertos individuales sin contar su presencia en festivales.

BTS es considerado uno de los grupo con mayores ganancias de la industria del K-Pop y se estima que han generado más de 51 mil millones de pesos.