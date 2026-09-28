Claudia Sheinbaum anunció una coordinación directa entre el Gobierno federal, las autoridades de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tras el asesinato de dos estudiantes en Cuernavaca.

“Le pedí hoy a la Secretaria de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la Universidad por el muy muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida que son varios.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México informó el 28 de septiembre de 2026 que instruyó a la Secretaría de Gobernación y al gabinete de seguridad a reforzar las acciones de prevención y atención en Morelos, además de mantener contacto con la comunidad universitaria de la UAEM.

El objetivo, señaló Claudia Sheinbaum, es esclarecer los hechos, fortalecer la seguridad y evitar que casos similares vuelvan a repetirse en Morelos.

Sheinbaum coordina acciones con la UAEM y autoridades de Morelos

Sheinbaum pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer comunicación con la rectora y los estudiantes de la UAEM, además de reunirse con la gobernadora de Morelos para abordar el caso.

“Nos pondremos en contacto con la rectora de la Universidad y también con los estudiantes para ver de qué manera, exactamente qué está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención con los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Vamos a estar en contacto y coordinándonos”, Claudia Sheinbaum, quien recalcó que la situación ya está siendo atendida mediante una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables en Morelos.

La presidenta señaló que también existe coordinación entre autoridades de seguridad de los distintos niveles de gobierno como con Omar García Harfuch y representantes de la UAEM, con el propósito de atender las causas de la violencia y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

De esta manera, el gobierno federal busca fortalecer las acciones de seguridad en Morelos y mantener comunicación con las autoridades universitarias tras el asesinato de los dos estudiantes de UAEM en Cuernavaca.