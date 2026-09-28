Claudia Sheinbaum anunció una coordinación directa entre el Gobierno federal, las autoridades de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tras el asesinato de dos estudiantes en Cuernavaca.
“Le pedí hoy a la Secretaria de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la Universidad por el muy muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida que son varios.”Claudia Sheinbaum, presidenta de México
La presidenta de México informó el 28 de septiembre de 2026 que instruyó a la Secretaría de Gobernación y al gabinete de seguridad a reforzar las acciones de prevención y atención en Morelos, además de mantener contacto con la comunidad universitaria de la UAEM.
El objetivo, señaló Claudia Sheinbaum, es esclarecer los hechos, fortalecer la seguridad y evitar que casos similares vuelvan a repetirse en Morelos.
Sheinbaum coordina acciones con la UAEM y autoridades de Morelos
Sheinbaum pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer comunicación con la rectora y los estudiantes de la UAEM, además de reunirse con la gobernadora de Morelos para abordar el caso.
“Nos pondremos en contacto con la rectora de la Universidad y también con los estudiantes para ver de qué manera, exactamente qué está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención con los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”Claudia Sheinbaum, presidenta de México
“Vamos a estar en contacto y coordinándonos”, Claudia Sheinbaum, quien recalcó que la situación ya está siendo atendida mediante una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables en Morelos.
La presidenta señaló que también existe coordinación entre autoridades de seguridad de los distintos niveles de gobierno como con Omar García Harfuch y representantes de la UAEM, con el propósito de atender las causas de la violencia y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
De esta manera, el gobierno federal busca fortalecer las acciones de seguridad en Morelos y mantener comunicación con las autoridades universitarias tras el asesinato de los dos estudiantes de UAEM en Cuernavaca.
“En este momento Rosa Icela está tratando este tema, y además le pedí a Omar particularmente para la ciudad de Cuernavaca, en donde también son delitos del fuero común, principalmente los que están ocurriendo en Cuernavaca. Ha bajado mucho los homicidios, pero robos y otros temas tienen algún incremento, entonces vamos a estar en contacto y coordinándonos con la gobernadora para ver qué necesitan de nuestro apoyo.”Claudia Sheinbaum, presidenta de México