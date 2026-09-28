El equipo de trabajo del embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, aclaró que nunca estuvo en la sala de la Asamblea General, luego de que se registró una salida masiva de diplomáticos que protestaron ante la presencia de Benjamin Netanyahu.

“Deseamos informar que el embajador Héctor Vasconcelos nunca estuvo presente en la sala de la Asamblea General durante la alocución del Sr. Netanyahu” Equipo de Héctor Vasconcelos

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, hizo uso de la voz en la Asamblea General y ante los ataques contra Palestina varios diplomáticos se levantaron en protesta.

Ante la ausencia de Héctor Vasconcelos, se aclaró que él no protesto, simplemente no estuvo en el lugar.

La situación ha generado polémica aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como genocidio la situación en Gaza tanto en septiembre de 2025 como en mayo de 2026.

Equipo de Héctor Vasconcelos da polémica respuesta

El equipo de Héctor Vasconcelos dio una polémica respuesta, nada diplomática, al encarar a quienes los insultaron ante la imprecisión de la información.

“Con mayor información, hubieran podido ahorrarse los insultos”, escribió en X el mismo equipo.

Agregaron en el mensaje que Vasconcelos nunca responde los mensajes que le envían por redes sociales y que da por concluido el tema.

Califican de “cobarde” Héctor Vasconcelos por no pronunciarse respecto a Gaza

La publicación generó más reacciones de parte de quienes lo calificaron de “cobarde” pues “debió pronunciarse públicamente… condenando el genocidio” en Gaza.

Algún comentario más lo criticó por no querer rendir cuentas “ni ensuciarse las manos” ante el tema.

Un comentario más dijo que “el gobierno de México tiene el compromiso ineludible de sancionar económica a Israel por cometer un genocidio”.

Otros más se centraron en criticar una respuesta arrogante y que firme en la cuenta de Vasconcelos su equipó: “chulo viejo que no escribe ni en su propia cuenta”.

Claudia Sheinbaum calificó como genocidio las acciones de Israel en Gaza tanto en septiembre de 2025 como en mayo de 2026.