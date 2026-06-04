A unas horas de que Kimberly Calderón, hermana de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, confirmara su muerte, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se manifiesta.

Mediante un comunicado publicado en la red social X, la UAEM expresa su pesar por la muerte de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, quien fue encontrada sin vida en Tepoztlán.

La joven, de 15 años de edad, pertenecía al Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM); a su vez, era hija de Yessica Calderón Segura, académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAel).

“La institución expresa su solidaridad y acompañamiento a nuestra compañera académica, sus familiares, amistades y personas cercanas. Esta noticia enluta profundamente a sus compañeros de aula y a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa de nuestra institución” UAEM

La UAEM exige justicia, demanda a la Fiscalía de Morelos el esclarecimiento de los hechos y deposita su confianza en autoridades competentes que realizan las investigaciones correspondientes con responsabilidad, profesionalismo y apego a la ley.

Comunicado de la UAEM (@uaemorelos / X)

Fiscalía de Morelos investiga muerte de Michelle Itzayana Fuentes Calderón

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado en inmediaciones de Tepoztlán, pertenecen a Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

Como complemento a los resultados de genética e identificación humana, familiares de Michelle Itzayana reconocieron sus prendas y pertenencias.

Una vez que fue confirmada la identidad, la Fiscalía de Morelos se comprometió a dar seguimiento a la investigación del caso con perspectiva de género con absoluto respeto a la dignidad de la víctima.

“Esta institución agotará todas las líneas de investigación para precisar las causas del deceso de la víctima“. FGE de Morelos

FGE de Morelos confirma muerte de Michelle Itzayana Fuentes Calderón

Michelle Itzayana Fuentes Calderón desapareció el 24 de mayo tras salir de su domicilio ubicado en el municipio de Yautepec, Morelos.

De acuerdo con lo declarado por su hermana, Kimberly Calderón, la estudiante salió a comprar una cartulina y no regresó.

Fiscalía de Morelos encontró su cuerpo sin vida, con visibles huellas de violencia, en inmediaciones de Tepoztlán, el 2 de junio.