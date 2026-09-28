La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAM) exigió justicia tras el asesinato de dos más de sus estudiantes en Cuernavaca.

“Exigimos justicia. Demandamos de la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables” UAEM

Se trata de dos adolescentes de 17 años de la preparatoria Número Dos, quienes fueron asesinados en Cuernavaca, Morelos, este fin de semana.

El asesinato se suma al feminicidio de Claudia Tacoronte, en Cuautla, Morelos, estudiante de intercambio en la UAEM y cuatro muertes violentas más de mujeres estudiantes de esa casa de estudios como: Aylín Rodríguez Fernández, Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Carol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

UAEM envía condolencias a familias de estudiantes asesinados

El comunicado firmado por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández expresó el dolor ante otro caso doble de violencia contra estudiantes de la UAEM.

Los hechos ocurrieron el sábado 26 de septiembre contra los dos adolescentes, por lo que la UAEM envió sus condolencias a sus familias.

Aseguró que la UAEM acompaña a las familias y se coordina con las autoridades.

UAEM: no queremos acostumbrarnos a permanecer de luto

“La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto”, expresó la institución en su comunicado.

La UAEM dijo que su reclamo no es solo por parte de la comunidad universitaria sino de toda la sociedad morelense.

También exigieron a las autoridades de todos los niveles a emprender acciones de acuerdo a sus atribuciones para que las juventudes estén libres de violencia.