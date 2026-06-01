La Fiscalía de Morelos activó los protocolos de búsqueda para la localización de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció el pasado domingo 24 de mayo en Yautepec, Morelos, luego de salir a comprar una cartulina.

De acuerdo con Fernando Blúmenkron Escobar, fiscal general de Morelos, aseguró que se mantiene contacto constante con la familia de Michelle Itzayana Fuentes Calderón sobre los avances en la investigación.

Fiscalía de Morelos activa protocolos de búsqueda e investigación tras desaparición de Michelle Itzayana

Fernando Blúmenkron, fiscal de Morelos, aseguró que desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento de la desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, se activaron los protocolos de búsqueda e investigación.

La Fiscalía de Morelos reiteró que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

“Desde el primer día que tuvimos conocimiento de la desaparición de Michelle Itzayana la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas estableció el protocolo de búsqueda e investigación” Fernando Blúmenkron Escobar, fiscal de Morelos

Asimismo, señaló que se han realizado diversas búsquedas en territorio en diversos municipios del estado, además de cateos y “acciones de telefonía”

”Se han realizado ya varias búsquedas en territorio y en diferentes puntos y municipios del estado, también algunas acciones de telefonía, de cateos importantes” Fernando Blúmenkron Escobar, fiscal de Morelos

El fiscal también aseguró que todas las investigaciones se están realizando en acompañamiento de la familia, sobre todo de su mamá, Jessica Yasmin Calderón Segura, “a quien en todo momento se le ha dado información relativa a como vamos con las investigaciones”.

Michelle Itzayana desapareció en Yautepec el 24 de mayo

Michelle Itzayana Fuentes Calderón salió el pasado domingo 24 de mayo alrededor de las 12:30 horas, salió de su casa para comprar una cartulina pero no regresó.

La familia denunció la desaparición de la joven de de 15 años y se inició una investigación formal del caso que forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la UAEM.

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, las investigaciones siguen su curso con el objetivo prioritario de localizarla.