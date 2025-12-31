La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que avala un estímulo fiscal con el que se confirma que los contribuyentes no van a pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS ) cuando compren videojuegos violentos .

“Se releva a los contribuyentes a que se refiere el Artículo Primero, fracción I de este Decreto del cumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter formal que, en términos de la citada Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, estén obligados a cumplir derivado de la realización de dicha actividad” DOF

Con el decreto publicado este 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los consumidores de videojuegos violentos no se verán obligados a cumplir la disposición aprobada en distintos artículos y fracciones de la Ley de Ingresos aprobada en noviembre de 2025.

Condición para ser beneficiario del estímulo fiscal que elimina IEPS en videojuego violentos

El decreto de Claudia Sheinbaum señala que será procedente el estímulo fiscal en tanto no se traslade el IEPS al adquiriente y evitar que los comercializadores de videojuegos obtengan un beneficio indebido.

Cabe mencionar que dicho impuesto planteado en 8 por ciento en la Ley de Ingresos aprobada por la Cámara de Diputados iba a entra en vigor el 1 de enero de 2026.

El decreto emitido por Claudia Sheinbaum fue publicado este 31 de diciembre en el diario Oficial de la Federación (DOF) previo a la entrada en vigor.

Claudia Sheinbaum “elimina” IEPS a videojuegos violentos por no representar una gran contribución fiscal

La decisión de revertir el IEPS a los videojuegos violentos mediante un estímulo fiscal es una modificación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum tras decir que no representaba una contribución fiscal relevante.

Además, señaló que era complicada la instrumentación de ese gravamen.

¿A quiénes beneficia el estímulo que “elimina” el IEPS a videojuegos violentos?

La Ley de Ingresos planteaba que pagaran 8 por ciento quienes vendan o distribuyan ese tipo de videojuegos.

También incluía a residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales en México que permitan el acceso o descarga de esos videojuegos, por lo que a ellos va dirigido el estímulo fiscal a fin de que no se lo cobren a los compradores.

Es decir, la decisión beneficia compradores y vendedores ya que de alguna manera el impuesto queda sin efecto en videojuegos violentos.