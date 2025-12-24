Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador del bancada de Morena, externo su respaldo a la iniciativa de Claudia Sheinbaum para eliminar el IEPS a videojuegos.

Esto pese a que el Congreso aprobó en el mes de octubre la Ley de Ingresos 2026, en donde se estipuló añadir un impuesto del 8% a videojuegos considerados violentos.

Monreal apoya a Claudia Sheinbaum en eliminar IEPS del 8% a videojuegos

A través de sus redes sociales, el diputado Ricardo Monreal señaló que coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en su propuesta para eliminar el IEPS de 8% a videojuegos.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, aplicar este impuesto resulta inviable en la actualidad. Señaló que a razón de problemas técnicos, no es posible determinar qué videojuegos se considerarían violentos y cuáles no.

Y cuestionó sobre quién tendría la facultad de clasificar los juegos, así como qué criterios seguiría para clasificarlos como violentos y poder aplicar este impuesto.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

La titular del Ejecutivo nacional señaló la posibilidad de implementar campañas de prevención, sobre las que confía en que servirán más a la población.

En este sentido, Ricardo Monreal manifestó que apoya la reflexión de la presidenta Sheinbaum, por lo que promoverá la derogación del IEPS del 8% aprobado a videojuegos.

Monreal confirma que Congreso aprobará propuesta de Claudia Sheinbaum para eliminar IEPS a videojuegos

Pese a la propuesta de la mandataria nacional, Ricardo Monreal manifestó que la tarea de eliminar dicho impuesto recae solo en el Congreso.

Por ello, de acuerdo con el presidente de la Jucopo, será hasta el regreso a sesiones en 2026 cuando el pleno de la Cámara de Diputados vote por la derogación de este impuesto.

Esto con la intención de que, pese a ya encontrarse en la ley, el gravamen del 8% de IEPS no aplique a los videojuegos.