Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que en este 2026 no hubo incremento de impuestos y que el tema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos fue por inflación y por un tema de salud.

“No, no va a haber cambios en ese sentido… no hubo aumento de impuesto, la actualización que corresponde a la inflación fue el tema de refrescos, nadamás… y eso tiene que ver con un asunto de salud” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que el impuesto a los refrescos se llamó coloquialmente “impuestos saludables”.

Lo indicado en la ley contempla pasar de 1.54 pesos por litro a 3.8 por ciento en bebidas azucaradas.

En 2026 solo incrementan refrescos y cigarros; Sheinbaum aclara que es por salud

Claudia Sheinbaum dijo que si ahora alcanza para comprar 29 latas de refresco y no 30, no les va a afectar en su bolsillo a los consumidores pero si va a beneficiar su salud.

Cabe recordar que también se consideró la introducción de un impuesto de 1.5 pesos por litro a las bebidas con edulcorantes no calóricos como las bebidas light o cero.

El IEPS a cigarros también se incrementó de 160 a 200 por ciento, con lo cual las cajetillas de cigarros de diversas marcas ya sobrepasan los 100 pesos.

Claudia Sheinbaum recuerda que eliminó impuestos a videojuegos

Claudia Sheinbaum recordó que lo que se englobaba en ese paquete de impuestos era el tema de videojuegos violentos pero finalmente se logró mediante un decreto.

Cabe recordar que la Presidencia emitió un decreto para dar un estimulo fiscal del 100 por ciento al IEPS para que de esta manera los vendedores no se lo tengan que cobran a los consumidores, como venia la ley.

Este decreto presidencial se publicó el 31 de diciembre para entrar en vigor el primer día de 2026 ya que no se modificó en la Cámara de Diputados.