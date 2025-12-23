Durante la conferencia matutina de este 23 de diciembre, Claudia Sheinbaum reveló que el impuesto a los videojuegos violentos ya no se aplicaría; en su lugar, el gobierno apostará por campañas preventivas.

“Ya no se va cobrar impuesto a videojuegos violentos, es muy difícil distinguir entre uno que tiene violencia y no, mejor hacer campañas de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, muchos de ellos son en línea y generan una adicción y promueven conductas de violencia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum retira el impuesto a los videojuegos violentos en México

Después de tanta crítica y polémica, Claudia Sheinbaum reveló que el impuesto del 8% a los videojuegos violentos ya no se aplicará, ¿la razón? Problemas técnicos al momento de decidir qué juego es violento y cuál no.

Y es que de acuerdo con la presidenta de México, es muy difícil distinguir qué videojuegos son violentos y cuáles no, e incluso Sheinbaum hizo las preguntas sobre quién y con qué criterios decide el nivel de violencia de los juegos.

Es por eso que el gobierno de México optará mejor por campañas preventivas contra los videojuegos violentos, ya que muchos de estos juegos son en línea y tienen temáticas que van cambiando, por lo que no hay forma de clasificarlos para efectos fiscales.

Por lo que tras generar toda una polémica entre usuarios y especialmente entre la comunidad gamer, Claudia Sheinbaum aseguró que este impuesto sobre ingresos que pretendía aplicar el 8% al costo total de los videojuegos, ya no se hará efectivo.