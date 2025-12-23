La cancelación del impuesto a videojuegos violentos que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, fue motivo de celebración para la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), en la Cámara de Diputados.

Lo anterior debido a que la diputada federal de MC, Iraís Reyes, resaltó que al suspender el cobro del IEPS a los videojuegos clasificados como violentos, se anuló una medida inviable.

MC celebra cancelación del impuesto a videojuegos

En la mañanera del pueblo del 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que se tomó la decisión de cancelar el cobro de impuestos a videojuegos que sean clasificados como violentos.

“Ya no se va cobrar impuesto a videojuegos violentos, es muy difícil distinguir entre uno que tiene violencia y no, mejor hacer campañas de a dónde te pueden llevar este tipo de juego” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum retira propuesta de impuestos a videojuegos violentos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El anuncio ha sido causa de festejo al interior de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, pues la legisladora del partido, Iraís Reyes, expresó su beneplácito por la noticia.

Al respecto, la diputada de MC destacó que al anular el cobro del IEPS a los productos en cuestión, se ha logrado evitar la aplicación de una medida que dijo, era inviable en la práctica.

Sobre ello, recordó que ella fue una de las voces que más se opuso, pues en su momento advirtió que afectaría la economía de los jóvenes y generaría un problema, el de la falta de criterios claros para definir a los contenidos sancionables.

“Como lo señalé en tribuna, en medios y en podcasts de la comunidad gamer: este impuesto presentaba la interrogante básica de quién decide qué es violento” Iraís Reyes

Diputada de MC había advertido por riesgos del impuesto a videojuegos

En su pronunciamiento por la cancelación del cobro del impuesto a videojuegos, la diputada integrante de la bancada de MC, recordó que además de lo señalado, advirtió por otros graves riesgos que implicaba la medida.

Con respecto a ello, Iraís Reyes refirió que meses atrás, señaló que el cobro del IEPS a los contenidos representaba una acción autoritaria, pues no existen estándares específicos sobre la graduación de los videojuegos.

Ante ello, resaltó que el depender de criterios ambiguos para la aplicación de la medida, abría la posibilidad para que se ejerciera un uso faccioso por la introducción de estos factores:

Discrecionalidad

Donfusión legal

Riesgos de censura

También rememoró que en sus críticas hizo énfasis en que se quería castigar a quien está jugando en casa y se retiraba la vista a la solución de problemas que necesitan de una solución más urgente para acabar con la inseguridad en el país.