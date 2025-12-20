El jueves 18 de diciembre, Volaris y Viva Aerobus anunciaron la creación conjunta del Grupo Más Vuelos. Te compartimos puntos clave de esta unión.

Y es que a través de un comunicado emitido por Volaris y Viva Aerobus, se detalló que el objetivo de esta decisión es bajar el costo de los servicios y fortalecer la conectividad en México.

Grupo Más Vuelos: esto pasará con la alianza de Volaris y Viva Aerobus

Luego del anuncio de la creación de Grupo Más Vuelos por parte de Volaris y Viva Aerobus, muchos usuarios se han preguntado qué pasará ahora con los servicios que ofrecen estas aerolíneas.

Nueva alianza entre Volaris y Viva Aerobus busca bajar los precios de tus boletos (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Debes saber que para tranquilidad de todos los usuarios, Volaris y Viva Aerobus detallaron que seguirán operando con normalidad.

Es decir, cada aerolínea mantendrá todos sus servicios y rutas, así como logos y nombre de cada una de ellas.

Por tal motivo, si tenías alguna reservación anticipada con Volaris o Viva Aerobus, esta se mantienen sin ningún cambio.

Ambas aerolíneas señalaron que la creación de este grupo conjunto buscará reducir los costos de renta o de propiedad de aviones.

Esto con el objetivo de ofrecer a los usuarios boletos de avión más baratos, además de fortalecer la conectividad aérea de nuestro país.

Nueva alianza entre Volaris y Viva Aerobus busca bajar los precios de tus boletos (Especial)

No obstante, pese a que de momento Volaris y Viva Aerobus mantendrán cada una sus rutas, el Grupo Más Vuelos no descartó que en el futuro pueda existir servicios compartidos para robustecer las opciones en beneficio de sus clientes.