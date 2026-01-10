La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) aclaró que la fusión de Volaris y Viva Aerobus aún no tiene autorización de las autoridades competentes..

Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de la ASPA, señaló en entrevista para Radio Fórmula que la organización apoya la alianza entre Volaris y Viva Aerobus, sin embargo, esta aún no cuenta con el visto bueno para poder formalizarse.

Autorización de fusión entre Volaris y Viva Aerobus llevará tiempo, advierte ASPA

El 18 de diciembre de 2025, las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron que alcanzaron un importante acuerdo para la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas, denominado Grupo Más Vuelos.

A través de un comunicado, Volaris y Viva Aerobus externaron que los objetivos de su alianza eran, entre otros, bajar el precio de los boletos avión, así como incentivar el crecimiento de la aviación para fortalecer la conectividad aérea en México.

Al respecto, Jesús Ortiz Álvarez compartió que la ASPA “aplaude” la fusión entre Volaris y Viva Aerobus, toda vez que esta busca primordialmente beneficiar a los usuarios.

No obstante, el secretario general de la ASPA advirtió que la autorización de este acuerdo aún podría llevar tiempo.

Según indicó Ortiz Álvarez, esto se debe a que las autoridades competentes deben revisar que se cumplan con todos los lineamientos y la documentación requerida antes de proceder a la autorización que de paso a Grupo Más Vuelos.