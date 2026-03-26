Durante una asamblea general extraordinaria, accionistas han aprobado el nacimiento de un nuevo gigante aéreo en México con la fusión de las empresas Volaris y Viva Aerobus.

Tras alcanzar el 91.7% de los votos a favor de la fusión de Volaris y Viva Aerobus, más del mínimo que se requería con el 90% para la creación del Grupo Mexicano de Aerolíneas.

Grupo Mexicano de Aerolíneas, el nuevo gigante aéreo en México tras fusión de Volaris y Viva Aerobus

Con el 91.7% de los votos a favor de los accionistas, Volaris y Viva Aerobus se fusionan, creando el Grupo Mexicano de Aerolíneas, el nuevo gigante aéreo en México.

Tras esta aprobación sobre la fusión de Volaris y Viva Aerobus, aún la creación del Grupo Mexicano de Aerolíneas necesita del aval de las autoridades en materia de competencia.

Por lo que se deberá esperar al análisis y aprobación sobre la operación del Grupo Mexicano de Aerolíneas por parte de la Comisión Nacional de Antimonopolio (CNA).

Con ello, directivos de Volaris y Viva Aerobus estiman que las operaciones del marco legal y trámites regulatorios para el nuevo gigante aéreo en México queden listos en 12 meses.

Volaris y Viva Aerobus (Michelle Rojas)

Volaris y Viva Aerobus crean Grupo Mexicano de Aerolíneas, el nuevo gigante aéreo en México

Con la fusión de Volaris y Viva Aerobus, el nuevo gigante aéreo, ​​Grupo Mexicano de Aerolíneas quedará a cargo de Roberto Alcántara Rojas.

Cabeza de Grupo Mexicano de Aerolíneas que busca brindar una mayor competencia en el sector, así como precios bajos, y manteniendo los beneficios de cada una.

Pues pese a que Volaris y Viva Aerobus se fusionan, las empresas aseguran que se mantendrán sus marcas y operaciones, para que los beneficiados sea sobre todo a los pasajeros.