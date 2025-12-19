Nueva alianza entre Volaris y Viva Aerobus busca bajar los precios de tus boletos

Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron hoy jueves 18 de diciembre la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas.

De acuerdo con un comunicado emitido de manera conjunta entre Volaris y Viva Aerobus, la finalidad de esta decisión, entre otros, es buscar bajar el precio de los boletos avión.

Nuevo avión de Volaris Airbus A321NEO (@viajaVolaris)

Volaris y Viva Aerobus alcanzan acuerdo para crear nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

Este jueves Volaris y Viva Aerobus oficializaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas, con el objetivo de incentivar el crecimiento de la aviación y fortalecer la conectividad aérea en el país.

Esto luego de que se firmara un acuerdo aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de Volaris y Viva Aerobus.

Señalaron que dicha decisión aun está sujeta a la aprobación y condiciones regulatorias tanto en México como en otros países donde ambas aerolíneas mantiene operaciones.

Según señala el acuerdo, accionistas de Viva Aerobus recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris, en tanto los accionistas de Volaris conservarán sus títulos.

Así, una vez creado el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas, cada grupo accionista tendrá una participación del 50% en este, sobre una base totalmente diluida.

Se prevé que el proceso concluya durante 2026, y se informó que esta nueva sociedad controladora continuará cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York.