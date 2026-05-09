Volaris y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), han formalizado una alianza estratégica destinada a reforzar acciones contra la explotación infantil en aeropuertos

Se trata de una iniciativa en el marco del Mundial 2026, mediante la cual se busca implementar acciones para velar por la seguridad de niñas, niños y adolescentes durante el próximo evento en nuestro país.

Volaris y GAP capacitarán personal para combatir la explotación infantil durante el Mundial 2026

Este viernes 8 de mayo se dio a conocer que Volaris y GAP alcanzaron un acuerdo para combatir la explotación sexual comercial infantil en aeropuertos en el Mundial 2026.

Esta iniciativa, que arranca formalmente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, busca establecer mecanismos de vigilancia y respuesta inmediata entre personal de seguridad y de la aerolínea.

De acuerdo con la alianza, GAP replicará en sus 12 aeropuertos la estrategia implementada por Volaris durante 12 años para proteger a las infancias.

Mediante este esfuerzo coordinado, las empresas pretenden optimizar la localización de señales de riesgo tanto en las instalaciones terrestres como durante los trayectos aéreos.

Aeropuerto (MARIO JASSO /CUARTOSCURO)

Al integrarse a la normativa internacional conocida como “The Code”, GAP marca un hito en la industria nacional.

Esto al ser el primer consorcio aeroportuario en México en comprometerse formalmente con estas políticas globales de protección infantil en el sector de viajes.

Este protocolo se basa en la capacitación técnica de más de 16 mil colaboradores en la capital de Jalisco, enfocándose prioritariamente en aquellos que tienen contacto directo con los usuarios.

Bajo el lema “A veces, sí es lo que parece”, la campaña busca sensibilizar a viajeros y trabajadores sobre la importancia de no ignorar conductas sospechosas y reportar incidencias de manera oportuna.

La finalidad de ello es proteger la integridad de los menores que viajarán por México durante el Mundial 2026, cuando se espera la visita de millones de turistas de distintos países.