Luego de la primera marcha de la Generación Z, así como del llamado a participar en una segunda marcha el 20 de noviembre, se lanzó la convocatoria a una movilización a favor de Claudia Sheinbaum.
Esta marcha en apoyo a Claudia Sheinbaum, llamada Marcha del Tigre, fue convocada por el usuario de TikTok ‘pavelpejegrillopolitolog‘, bajo el llamado “traidor a la patria el que este 6 de diciembre no salga a marchar en apoyo a la Cuarta Transformación”.
“Respaldamos a una mujer que ha demostrado muchísima fuerza frente a los embates de la ultraderecha, a una mujer que ha demostrado muchísima entereza frente a Estados Unidos y frente a un mundo que está convulso”pavelpejegrillopolitolog
Te contamos todo lo que sabemos sobre la marcha convocada para el sábado 6 de diciembre de 2025.
Jóvenes convocan a marcha en apoyo a Sheinbaum el 6 de diciembre
Jóvenes convocaron a la llamada Marcha del Tigre, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo sábado 6 de diciembre.
Esta marcha está convocada para iniciar a las 9:00 horas, tiempo local, en el Ángel de la Independencia para defender “lo que con amor nos dejaron”.
De acuerdo con pavelpejegrillopolitolog, se trata de demostrar el músculo que hay a favor de la presidenta de parte de los jóvenes.
“Este no es un video de Inteligencia Artificial, es un video de un joven convocando a hacer una marcha en favor de defender todo lo que con amor nos entregó la generación anterior”pavelpejegrillopolitolog
Asimismo, señaló que la marcha del 6 de diciembre es para defender:
- la soberanía nacional
- apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum
- defensa de la Cuarta Transformación
- defensa de los Derechos Humanos
- demostrar que los jóvenes “no somos unos pendejos”
“Puede que ya no esté Andrés Manuel pero dejó jóvenes y saben que vamos a defender a nuestro país lo que cueste porque así nos enseñó ese viejito precioso”pavelpejegrillopolitolog
Critican a la derecha por usar a los jóvenes en Marcha de la Generación Z
Por otra parte, el usuario de TikTok pavelpejegrillopolitolog criticó que la derecha en México utilizó a los jóvenes de la Marcha de la Generación Z para atacar a la Cuarta Transformación.
Por ello, reiteró que la marcha en apoyo de Claudia Sheinbaum también servirá para demostrar que los jóvenes “no somos unos pendejos” y que defenderán con amor lo que con amor se les fue dejado por las generaciones anteriores.