Luego de la primera marcha de la Generación Z, así como del llamado a participar en una segunda marcha el 20 de noviembre, se lanzó la convocatoria a una movilización a favor de Claudia Sheinbaum.

Esta marcha en apoyo a Claudia Sheinbaum, llamada Marcha del Tigre, fue convocada por el usuario de TikTok ‘pavelpejegrillopolitolog‘, bajo el llamado “traidor a la patria el que este 6 de diciembre no salga a marchar en apoyo a la Cuarta Transformación”.

“Respaldamos a una mujer que ha demostrado muchísima fuerza frente a los embates de la ultraderecha, a una mujer que ha demostrado muchísima entereza frente a Estados Unidos y frente a un mundo que está convulso” pavelpejegrillopolitolog

Te contamos todo lo que sabemos sobre la marcha convocada para el sábado 6 de diciembre de 2025.

Jóvenes convocan a marcha en apoyo a Sheinbaum el 6 de diciembre

Jóvenes convocaron a la llamada Marcha del Tigre, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo sábado 6 de diciembre.

Esta marcha está convocada para iniciar a las 9:00 horas, tiempo local, en el Ángel de la Independencia para defender “lo que con amor nos dejaron”.

Marcha a favor de Claudia Sheinbaum (@Rocha4T/ X)

De acuerdo con pavelpejegrillopolitolog, se trata de demostrar el músculo que hay a favor de la presidenta de parte de los jóvenes.

“Este no es un video de Inteligencia Artificial, es un video de un joven convocando a hacer una marcha en favor de defender todo lo que con amor nos entregó la generación anterior” pavelpejegrillopolitolog

Asimismo, señaló que la marcha del 6 de diciembre es para defender:

la soberanía nacional apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum defensa de la Cuarta Transformación defensa de los Derechos Humanos demostrar que los jóvenes “no somos unos pendejos”

“Puede que ya no esté Andrés Manuel pero dejó jóvenes y saben que vamos a defender a nuestro país lo que cueste porque así nos enseñó ese viejito precioso” pavelpejegrillopolitolog

Critican a la derecha por usar a los jóvenes en Marcha de la Generación Z

Por otra parte, el usuario de TikTok pavelpejegrillopolitolog criticó que la derecha en México utilizó a los jóvenes de la Marcha de la Generación Z para atacar a la Cuarta Transformación.

Por ello, reiteró que la marcha en apoyo de Claudia Sheinbaum también servirá para demostrar que los jóvenes “no somos unos pendejos” y que defenderán con amor lo que con amor se les fue dejado por las generaciones anteriores.