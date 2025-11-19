Ante la convocatoria de una marcha para apoyarla el próximo 6 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso aprovechar para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación (4T).

Desde su mañanera del Pueblo, Sheinbaum resaltó que a finales del 2025 se cumplen 7 años del inicio de la transformación en el país, por lo que quiere hacer una celebración.

“Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año…entonces estábamos pensando en convocar a una celebración” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que esta muestra de apoyo muestra que “la mayoría está con el movimiento de transformación”.

Claudia Sheinbaum afirma que hay muchos motivos para una celebración

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, hay muchos motivos para una celebración por la 4T que podría sumarse a la marcha del próximo 6 de diciembre.

Asimismo, reiteró que en México existe “absoluta libertad”, hecho que se debe celebrar; sin embargo, aún está considerando realizar dicho evento que “vale la pena”.

“Sí vale la pena porque hay mucho que celebrar” Claudia Sheinbaum

Entre las razones por las que vale la pena una celebración que enlistó la presidenta son:

cifra récord en inversión extranjera

supercomputadora más grande en América Latina

Pensión Universal para adultos mayores

becas para jóvenes estudiantes

aumento salarial

Sembrando Vida

Jóvenes Construyendo el Fututo

Tiempo de Mujeres

13.5 menos pobres en el país

menor desigualdad

estabilidad del peso

Jóvenes convocan marcha en apoyo a Claudia Sheinbaum

Jóvenes convocaron a una marcha en apoyo a Claudia Sheinbaum, llamada Marcha del Tigre, para el 6 de diciembre a las 9:00 horas.

Este movimiento fue convocado por el usuario de TikTok ‘pavelpejegrillopolitolog‘, bajo el llamado “traidor a la patria el que este 6 de diciembre no salga a marchar en apoyo a la Cuarta Transformación”.

“Respaldamos a una mujer que ha demostrado muchísima fuerza frente a los embates de la ultraderecha, a una mujer que ha demostrado muchísima entereza frente a Estados Unidos y frente a un mundo que está convulso” pavelpejegrillopolitolog

De acuerdo con pavelpejegrillopolitolog, se trata de demostrar el músculo que hay a favor de la presidenta de parte de los jóvenes.

Asimismo, señaló que la marcha del 6 de diciembre es para defender: