La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó al gobierno de México por haber incurrido en un supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

“Estados Unidos presionó para que se entregaran los máximos suministros posibles” Departamento de Estado de Estados Unidos

Así lo dio a conocer la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos por medio de un comunicado en el que destacó que por el tema, ya se celebró un encuentro bilateral.

Estados Unidos acusa que México a incumplido el Tratado de Aguas de 1944, pese a reconocer escasez

A pesar de que reconoció que México atraviesa por una situación de una escasez, el gobierno de Estados Unidos reclamó que se ha incumplido el Tratado de Aguas de 1944.

En el comunicado del Departamento de Estado, se expone que la situación de escasez de recursos hídricos en México, se ha visto reflejada en un contexto de "escasez en Texas“.

Lo anterior, se acusa, ha provocado “pérdidas de cientos de millones de dólares en cultivos para los agricultores”, por lo que se sentencia, México debe cumplir con sus obligaciones.

“El presidente Trump y el secretario Rubio han sido claros en que México debe cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944″ Departamento de Estado de Estados Unidos

Sobre las demandas para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, se destaca que México tiene que compensar un déficit de suministro que es cercano a los 865 mil acres-pies.

La exigencia, se detalla, tiene que ser cubierta como parte del ciclo quinquenal 2020-2025, además de que se refiere, tiene que cumplir con los requisitos de suministro bajo el ciclo 2025-2030.

Texas acusa a México con Donald Trump por no cumplir con tratado de entrega de agua (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Autoridades de Estados Unidos y México se reúnen por incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944

Al acusar a México por incumplir el Tratado de Aguas de 1944, el gobierno de Estados Unidos resaltó que ya se celebró una reunión de autoridades de ambos países para analizar el tema.

Sobre el encuentro, el Departamento de Estados refirió que participaron altos representantes de estas dependencias de Estados Unidos y sus homólogas de México:

Administración del Departamento de Estado

Departamento de Agricultura

Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos

Asimismo, se reveló que en la reunión se revisaron los recursos hídricos disponibles, ante lo cual Estados Unidos presionó para que se entregaran los máximos suministros posibles a Texas.

Tras referir que se reunirán otra vez para analizar opciones adicionales, se destaca que se pedirá a México un plan para que se cumpla el Tratado de Aguas de 1944 y se trabajará de forma conjunta.