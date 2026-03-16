Del 23 al 27 de marzo de 2026 se abrirá un nuevo periodo de registro para la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior pública en Michoacán como parte del Plan por la Paz y la Justicia.

El apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales, con posibilidad de recibir un pago acumulado de 3,800 pesos en abril.

Para registrarse en el portal oficial se requiere contar con la Llave MX activa y presentar documentos digitales como CURP, comprobante de domicilio y constancia de estudios vigente.

Requisitos para el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra

Para completar el trámite en el portal becagertrudisbocanegra.gob.mx, es indispensable contar primero con la Llave MX activa. Los documentos necesarios en formato digital son:

CURP actualizada. Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución educativa. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses). Constancia de estudios que acredite la inscripción vigente. En caso de ser menor de edad: Se requieren los datos del padre, madre o tutor (CURP, número celular, identificación oficial y, opcionalmente, correo electrónico).

Pasos a paso para el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra

Ingresar al sitio oficial y acceder con la Llave MX. Llenar el formulario con los datos del estudiante y, si aplica, del tutor. Validación escolar: Se recomienda verificar previamente con la oficina de control escolar que la ficha del alumno esté actualizada en el sistema nacional, de lo contrario no se podrá finalizar el registro. Descargar el comprobante de registro.

Se sugiere realizar el trámite en horarios de baja demanda (como la madrugada o muy temprano por la mañana) para evitar la saturación de la plataforma, ya que el periodo de registro dura solo cinco días y no habrá prórrogas.

Una vez cerrada la convocatoria, la información pasará a una etapa de validación para proceder a la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en abril.

Beneficios de la Beca Gertrudis Bocanegra