La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia integral “Jóvenes Transformando México”, un ambicioso proyecto que busca proteger y alejar de la violencia a 350 mil adolescentes de entre 15 y 17 años. Con un enfoque humanista, la mandataria subrayó que el objetivo principal es garantizar que las juventudes sean felices y tengan acceso pleno a sus derechos básicos.

Este programa interinstitucional contempla la creación de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, la puesta en marcha de 100 Centros Comunitarios “México Imparable” y la incorporación de 100 mil jóvenes a la iniciativa “Boxeando por la Paz”. Asimismo, se anunció la ampliación de la Beca Gertrudis Bocanegra, la cual brindará apoyo en transporte a un millón de estudiantes de nivel superior.

Claudia Sheinbaum impulsa el bienestar integral de la juventud mexicana

La mandataria detalló que la estrategia incluye un Circuito Nacional de Festivales por la Paz con 200 eventos en los 32 estados, que llegarán a cerca de 7 millones de personas; la participación de 10 mil jóvenes en “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”; y la incorporación de 250 mil derechohabientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante este año.

Al ser cuestionada sobre el origen de los recursos, Claudia Sheinbaum fue clara al señalar que estos provienen de la recaudación responsable de impuestos, transformándose ahora en más escuelas, deportivos y becas para quienes son el motor de la transformación del país.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, señaló que la estrategia fortalecerá el derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena mediante educación, deporte, cultura y trabajo.

En materia educativa, se crearán 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza con 30 mil nuevos espacios bajo un modelo de horarios flexibles que integrará actividades culturales y deportivas. También se pondrá en marcha el Programa Nacional de Tutorías y la campaña “Te extrañamos en el salón” para incentivar el regreso a clases en secundaria y bachillerato.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, informó que se abrirán registros para clases nacionales como “Mujeres Imparables”, “Diamantes de Paz”, “Puños de Transformación”, “Ponte Pila, Bota y Encesta” y la Carrera Nacional Familiar “México por la Paz”. Además, con el Mundial Social se rehabilitarán 4 mil 208 canchas en 29 entidades, en beneficio de 4.5 millones de personas.

Gobierno de México fortalece la paz con “Jóvenes Construyendo el Futuro”

El subsecretario de Prevención de las Violencias, Miguel Torruco Garza, anunció la construcción de 100 Centros Comunitarios “México Imparable”, que iniciarán en abril y comenzarán a entregarse en agosto, para beneficiar a 100 mil jóvenes mediante deporte, cultura y acompañamiento en salud mental.

Asimismo, se informó que con “Boxeando por la Paz” 5 mil boxeadores impartirán clases a más de 100 mil alumnos a partir del 2 de marzo.

En el ámbito laboral, el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, destacó que Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá 250 mil espacios en 2026, con un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS, además de 445 Ferias de Empleo en todo el país.

También se presentaron acciones como “Reconecta con la Paz”, dirigida a personas primodelincuentes; la campaña “El Fentanilo te mata” y su nueva etapa “El Cristal te quiebra la vida”; así como la Línea de la Vida 800 911 2000 para atención permanente.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que la estrategia tiene como objetivo garantizar el acceso pleno a los derechos de todas y todos los jóvenes de México.