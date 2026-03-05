La fotógrafa Gabriela Saavedra presenta la segunda edición de “Es mujer”, un proyecto que retrata a mujeres destacadas en México y que se exhibirá de forma gratuita en Paseo de la Reforma.

Compuesta por 60 retratos de mujeres mexicanas sobresalientes en diversas disciplinas, la exposición de Gabriela Saavedra en Paseo de la Reforma arrancará este viernes 6 de marzo.

Exposición fotográfica de Gabriela Saavedra en Paseo de la Reforma destaca a mujeres en México

El proyecto “Es Mujer” de Gabriela Saavedra busca visibilizar el talento de las mujeres en ámbitos históricamente dominados por hombres, sirviendo como inspiración para las nuevas generaciones.

De acuerdo con Gabriela Saavedra, el proyecto nació en 2025, año en el que retrató a 60 mujeres destacadas en México y ha lanzado una segunda edición con 60 retratos más.

Los más recientes 60 retratos fotografiados por Gabriela Saavedra se expondrán en Paseo de la Reforma, frente al Museo Nacional de Antropología, a partir de este 6 de marzo a las 11:30 am.

Exposición fotográfica de Gabriela Saavedra en Paseo de la Reforma (Captura de pantalla)

Entre los retratos de Gabriela Saavedra que se expondràn de manera gratuita en Paseo de la Reforma se encuentran:

María Anastasia “La Barbie” Juárez Trejo, campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo

Rebeca Bernal Rodríguez, futbolista y capitana de la Selección Nacional de México

Olimpia Coral Melo, activista

Cristina Rivera Garza, escritora y ganadora del Premio Pulitzer 2024

Carmen Aristegui , periodista

Adriana Paz, actriz ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes

Cecilia Patricia Flores, madre buscadora

“Voy a dedicar mi vida a esto”: Gabriela Saavedra sobre fotografiar mexicanas destacadas

En entrevista con López-Dóriga, Gabriela Saavedra señaló que 120 fotografías no son suficientes para destacar el gran valor y la importancia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Tras dos ediciones de su proyecto “Es mujer”, la fotógrafa Gabriela Saavedra reveló que desea dedicar toda su vida a esto, a buscar mujeres destacadas en México y retratarlas.

“Voy a dedicar mi vida a esto. Creo que vale la pena seguir haciéndolo y que no se quede en este proyecto de 120 mujeres”. Gabriela Saavedra

Por lo anterior, Gabriela Saavedra invita al público a nominar a más mujeres ejemplares para futuras ediciones a través de sus plataformas digitales: @gsaavedraphoto y @esmujer2025.