Claudia Sheinbaum prevé blindar con vallas metálicas Palacio Nacional ante marcha por el Día Internacional de la Mujer.

“Es probable, ¿por qué lo hacemos? Porque muchas veces, como ustedes han visto, participan el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum justificó por qué se ha tomado la decisión de blindar Palacio Nacional en el marco del 8M.

Claudia Sheinbaum señaló que “es probable” que si se blinde Palacio Nacional en el marco de las movilizaciones que se realizarán por el 8M.

Señaló que es probable que se coloquen vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional -como ya se ha hecho anteriormente- con motivo a las movilizaciones previstas para el domingo 8 de marzo.

Claudia Sheinbaum puntualizó que en estas manifestaciones también participan el llamado “bloque negro” o grupos que solo buscan dañar Palacio Nacional.

Destacó que desconoce cuándo se instalarán las vallas metálicas para blindar Palacio Nacional, ya que es un equipo que se encarga del tema en coordinación con el Gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum justifica por qué se blinda Palacio Nacional ante marcha por el 8M

La presidenta de México explicó que la medida tiene como objetivo prevenir confrontaciones entre policías y algunos grupos, además de proteger a los manifestantes como al inmueble.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan de esta manera, pues ponemos estas vallas. Ese es el objetivo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recalcó que la colocación de las estructuras metálicas una estrategia para “proteger hasta a las mismas mujeres” que participan al anular un choque directo con las fuerzas de seguridad.

Y es que destacó que en caso de no instalarse estas estructuras, serían mujeres policías quienes tendrían que hacer frente a cualquier incidente que se genere durante el 8M.

“De otra manera, pues tendrían que ser las mujeres policías quienes se enfrentaran a estos grupos que traen, pues artefactos y demás” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum subrayó que su administración se mantendrá en la Ciudad de México durante la jornada .

Además, reiteró que la estrategia de blindar con vallas metálicas Palacio Nacional responde a una medida preventiva ante posibles actos vandálicos.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres ponemos estas vallas, ese es el propósito y nosotros vamos a estar en la Ciudad” Claudia Sheinbaum