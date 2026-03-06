Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), detalló el operativo de seguridad que se implementará para marcha del 8M.

De acuerdo con Pablo Vázquez el operativo tiene como objetivo garantizar la manifestación de quienes participen en la marcha del 8M, así como su promoción y el respeto a los derechos de las manifestantes.

Así será el operativo de seguridad para marcha del 8M, según Pablo Vázquez Camacho

De manera puntual, manifestó que en el operativo del próximo domingo 8M participaran 400 elementos femeninos de la SSC CDMX, las cuales seguirán la marcha a distancia.

Puntualmente, señaló que el personal de seguridad solo actuará en alguna situación de riesgo, como la detección de alguna arma o elementos que ponga en peligro su integridad. En tanto, solo acompañarán a las manifestantes.

Ante ello, Vázquez Camacho instó a los participantes de la marcha 8M a velar también por la presencia de las mujeres policía que cuidarán la manifestación.

Como parte del operativo, el secretario de Seguridad enfatizó que las autoridades requisarán objetos que puedan utilizarse para agredir, con el fin de garantizar la libertad de expresión.

Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer en CDMX (Sharon Sustaita)

Pablo Vázquez reiteró que la finalidad es promover el derecho a la manifestación, así como velar por los derechos de quienes no decidan participar directamente en esta.

Añadió que el operativo por el 8M contará con la participación de mujeres que integran la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes estarán a cargo de los cierres viales para permitir el avance de la movilización.

Además, habrá participación de personal de otras instancias de gobierno, quienes portarán un chaleco naranja, cuya finalidad será orientar, dialogar, así como brindar recomendaciones a los manifestantes.

Vázquez Camacho afirmó que, como cada 8M, las autoridades buscarán contar con una manifestación ejemplar, destacando el derecho a la libre expresión en la CDMX.