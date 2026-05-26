El primero de enero de 2027 entrará en vigor el Servicio Universal de Salud en México, mismo que será gratuito y al que podrá acceder cualquier ciudadano que requiera atención médica, independientemente de su afiliación formal.

A través de la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que para acceder a este servicio es necesario credencializarse.

Registro para el Servicio Universal de Salud

El registro para ser beneficiario del Servicio Universal de Salud ya inició, éste se dividirá en tres pasos:

Acudir al modulo más cercano para realizar el registro. Podrás ubicarlo a través del sitio web gob.mx/bienestar. Hay citas de lunes a sábado, de 9 A.M a 6 P.M. La credencial estará lista en un periodo de tiempo de entre 4 y 6 semanas. Equipo del Bienestar lo notificará. Con la credencial en la mano, se tendrá que descargar la App oficial, de esta manera se contará con la versión digital de la tarjeta y se podrá brindar una mejor atención debido a con IA se armará un expediente e historial clínico así como se generarán citas.

Registro para ser parte del Servicio Universal de Salud en México (Claudia Sheinbaum Pardo / YouTube)

Documentos para solicitar la credencial del Servicio Universal de Salud

Identificación oficial (INE)

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Cabe mencionar que este servicio está dirigido a toda la población mexicana, por lo que personas con discapacidad mejores de 18 años deben acudir en compañía de sus tutores.

Beneficios del Servicio Universal de Salud en México

El Servicio Universal de Salud tiene como objetivo garantizar la atención y el cuidado en temas de salud de la población mexicana.

Entre sus beneficios destaca:

Atención universal a urgencias. La persona podrá atenderse e incluso ser hospitalizada en el hospital público más cercano.

Servicios de hemodinamia. Especialistas en eventos cerebrovasculares.

Continuidad de tratamiento aunque cambie su derechohabiencia.

Vacunación universal. Aplica a cualquier vacuna.

Consultas de atención primaria en la unidad de salud más cercana al domicilio o trabajo.

Recetas y medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas.

Fechas de registro para ser parte del Servicio Universal de Salud en México

Así queda el registro, por letra del primer apellido, durante la primera y tercera semana de cada mes, hasta el 14 de noviembre de 2026:

Lunes: A, B

Martes: C

Miércoles: D, E, F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K, L

Sábado: Rezagados (cualquier persona que no haya podido acudir entre semana y conforma a la primera letra de su apellido)

Fechas de registro para ser parte del Servicio Universal de Salud en México (Claudia Sheinbaum Pardo / YouTube)

Registro de letras restantes por apellido, segunda y cuarta semana del mes:

Lunes: M

Martes: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles: R

Jueves: S, T, U

Viernes: V, W, X, Y, Z

Sábado: Rezagados