El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, niega que busque acuerdo de libre comercio con China y reitera su respeto al T-MEC.

Tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a Canadá si llegaba a un acuerdo con China, Mark Carney reiteró su compromiso con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Mark Carney nieva acuerdo de libre comercio con China

Durante su estancia en Ottawa el domingo 25 de enero, Mark Carney aclaró que no tiene intención de hacer un tratado de libre comercio con China ni otro país.

“Tenemos el compromiso de no buscar acuerdo de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación”, expresó Mark Carney.

Mark Carney manifestó que su estancia en China fue para aclarar cuestiones que se han desarrollado en los últimos años.

El Primer Ministro de Canadá visitó China a inicios de enero para diversificar el comercio del país y resolver problemas arancelarios.

China y Canadá hablaron sobre asuntos comerciales sobre vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, entre otros insumos.

“Respetamos profundamente en el marco de dicho acuerdo (T-MEC)”, aclaró Mark Carney ante las amenazas de Donald Trump.

Secretaría del Tesoro de Estados Unidos lanza amenaza contra Canadá

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, expresó en una entrevista con ABC News, que consideran la posibilidad de poner aranceles del 100 por ciento a Canadá.

Por otro lado, China expresó su disposición para realizar acuerdos comerciales con Canadá.

Mientras tanto, Donald Trump lanzó una fuerte amenaza a Canadá y advirtió que no permitirá que China utilice a su país vecino como plataforma para que envíe productos a Estados Unidos.

Donald Trump teme que China “se apodere de Canadá” y compartió en su red social, Truth Social, un mensaje: (...) Eso no va a suceder, ni en sueños va a suceder".