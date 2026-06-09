La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a frenar la violencia que Ricardo Salinas Pliego promueve contra su gobierno.

Desde su conferencia del 9 de junio, Claudia Sheinbaum aseguró que la derecha está promoviendo la violencia.

“Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México…llama a la violencia”

La presidenta resaltó que no puede dejarse pasar la violencia que promueve Ricardo Salinas Pliego, quien llamó a manifestaciones “más rudas” contra su gobierno.

Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de promover manifestaciones violentas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Ricardo Salinas Pliego por promover manifestaciones violentas contra su gobierno pese a que se trabaja permanentemente para atender a la ciudadanía.

“Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con las medidas y se les atiende como a todo el mundo, y la Secretaría de Gobernación trabaja permanentemente… Se están atendiendo los temas. Quieren manifestarse, pues que lo hagan de manera pacífica, qué sentido tiene manifestarse de manera violenta…quién quiere genera violencia” Claudia Sheinbaum

Salinas Pliego llamó a “hacer una huelga en cierto momento” con presencia física y bloqueos; de acuerdo con la presidenta “los extremos se juntan”, lo que se estaría probando con el llamado del empresario de hacer “una cosa más ruda” y las recientes protestas de la CNTE.

Si bien Claudia Sheinbaum señaló que “no tiene pruebas” de que el empresario esté detrás de las últimas manifestaciones pero se puede “sumar uno más uno”.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se está buscando generar la idea de que hay caos en el país justo a días del inicio del Mundial 2026.

“Al mismo tiempo las personas que están en el centro de la ciudad y que ayer (8 de junio) algunos vehículos venían a la ciudad y que la verdad la policía de la Ciudad de México hizo un muy buen trabajo…encuentra que hay artefactos explosivos en un vehículo. Entonces los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas justo en un evento internacional” Claudia Sheinbaum

Shienbaum llama a Salinas Pliego a frenar manifestaciones violentas

Claudia Sheinbaum llamó a Ricardo Salinas Pliego a frenar las provocaciones para generar manifestaciones violentas en el marco del Mundial 2026.

La presidenta señaló que no se debe de llamar a actos violentos por estar en desacuerdo con el gobierno federal

“La responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado a todos a que cualquier manifestación sea pacífica y lo hago de manera muy responsable, a todos, Salinas Pliego, el empresario… está bien que esté en desacuerdo pero no puede él llamar a actos de violencia” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aseguró que las protestas y actos de violencia que se han registrado “son montados” con la intención de generar una imagen de caos frente a los turistas, lo que calificó como una provocación.