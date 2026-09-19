Melanie Pavola volvió a pronunciarse sobre la relación entre Valentina Ferrer y J Balvin, luego de que la modelo argentina confirmara públicamente su separación del cantante colombiano.

A través de redes sociales, Melanie Pavola dirigió un mensaje de disculpa a Valentina Ferrer, aunque añadió una nueva declaración sobre un supuesto engaño relacionado con J Balvin.

La influencer mexicana sostuvo que “a las dos nos mintieron”, una afirmación que no ha sido confirmada públicamente por Valentina Ferrer ni J Balvin.

¿Qué dijo Melanie Pavola sobre Valentina Ferrer y J Balvin?

Melanie Pavola escribió que Valentina Ferrer tenía razón y le ofreció disculpas, además de desearle lo mejor tras el anuncio de su separación.

La frase que generó mayor atención fue “a las dos nos mintieron”, con la que Pavola aseguró que ambas habrían sido engañadas por J Balvin.

J Balvin y Valentina Ferrer (@jbalvin / Instagram )

El mensaje estuvo acompañado por una imagen morada que incluía un símbolo relacionado con el movimiento feminista y los derechos de las mujeres.

Semanas antes, Pavola había afirmado que tuvo un encuentro con J Balvin en Nueva York entre 2020 y 2021 , cuando Ferrer estaba embarazada.

Según su propio relato, decidió retirarse después de conocer el embarazo y aseguró que posteriormente habría contactado a Valentina Ferrer para explicarle lo ocurrido.

Las declaraciones de Melanie Pavola no han sido confirmadas públicamente por J Balvin o Valentina Ferrer, por lo que permanecen como señalamientos realizados por la influencer.

Valentina Ferrer confirmó que la separación fue acordada entre ambos y señaló que su prioridad continúa siendo acompañar a su hijo Río junto al cantante.

El anuncio de Melanie Pavola reactivó la conversación sobre la ruptura, pero hasta ahora no existe una declaración pública de J Balvin que relacione las acusaciones con la separación.