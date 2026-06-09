La American Society of Mexico (Amsoc), en voz de su presidente Larry Rubin, reveló la modalidad del patrocinio de Ricardo Salinas Pliego en la cena gala por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, celebrada el 6 de junio de 2026.

“Tuvimos una serie de patrocinadores… Grupo Salinas (de Ricardo Slainas Pliego) nos ha patrocinado, como el año pasado nos puso a los niños cantores de Puebla…nos patrocinan en especie, otros nos patrocinan las pantallas… así es como trabajamos con los diferentes patrocinadores” Larry Rubin. Amsoc

Además, Larry Rubin aclaró que en sus eventos tienen distintos patrocinadores, no solo Ricardo Salinas Pliego, y que hay una lista pública de más de 16, entre ellos TV Azteca quien apoyó en especie con música:

En su página de encuentran:

TV Azteca ADNnoticias Deloitte Axalta General Motors HSBC La Moderna Oracle EY Clarios American Express Vantive Cargill HJAG Church & Dwight Sempra PwC Tours Innovation

Ricardo Salinas Pliego patrocinó a la Amsoc “en especie” con música

Larry Rubin detalló que en su reciente cena de gala por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos que el patrocinio de Ricardo Salinas Pliego consistió en la música de “niños cantores Puebla” en referencia a la Orquesta Esperanza Azteca.

Es decir, que tanto el patrocinio de TV Azteca como el de las otras empresas ha sido “en especie”.

La Amsoc detalló que sus eventos son plurales y están abiertos a personajes de todos los partidos, periodistas y sociedad en general, incluido Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, dijo que va a seguir invitando a todos a pesar de que expresen diferencias públicamente entre ellos, como aseguró, lo hizo en su reciente cena gala “ apartidista ” del pasado fin de semana.

Amsoc buscará a Sheinbaum a pesar de señalamientows de cercanía con Salin. as Pliego

El presidente de la Amsoc, Larry Rubin, anunció que buscará a la presidenta Claudia Sheinbaum para dar a conocer su Tratado de Lucha Contra el Crimen.

Puntualizó que la decisión final estará en los dos gobiernos, México y Estados Unidos, y ellos definirán si se sientan a platicar sobre su implementación.

Así lo dijo al dar a conocer un mensaje de no confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum a quien dijo conocer ya que participó en foros organizados por Amsoc durante su periodo de campaña rumbo a la presidencia.

Previamente la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a la Amsoc como uno de los grupos ligados al PRIAN, a la ultraderecha y a Ricardo Salinas Pliego para afectar a su gobierno.