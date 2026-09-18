Luisa Alcalde salió al paso de las especulaciones generadas por su ausencia momentánea durante el pase de lista de la mañanera encabezada por Claudia Sheinbaum en Guanajuato.

La consejera jurídica de la Presidencia explicó que su jornada comenzó desde las primeras horas del día con actividades relacionadas con el Gabinete de Seguridad y aseguró que sí participó en las reuniones programadas.

Su respuesta llegó después de que usuarios en redes sociales interpretaran su retraso como una posible señal de distanciamiento dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Luisa Alcalde responde tras faltar al pase de lista de Sheinbaum en Guanajuato (Luisa Alcalde)

Luisa Alcalde responde a falta en pase de lista de Claudia Sheinbaum en Guanajuato

Tras faltar al pase de lista de Claudia Sheinbaum, Luisa Alcalde destacó su presencia en la conferencia mañanera, señalando que empezó su jornada desde las 5:45 horas.

Esto para el ecosistema digital, como Luisa Alcalde resaltó en el posdata de su publicación en respuesta, con referencia a señalamientos de distanciamiento con Claudia Sheinbaum.

A su respuesta se sumó la historia que compartió en su perfil de Instagram y cuya captura acompañó las fotos de su mensaje en respuesta a su retraso en la conferencia mañanera.

En dicha historia a la que Luisa Alcalde hizo referencia, se le observa caminando en la plaza de Irapuato, Guanajuato, con rumbo a la reunión de seguridad de todos los días.

Luisa Alcalde añadió en su mensaje que, posterior a la reunión con el Gabinete de Seguridad, asistiría a la conferencia mañanera, hecho que reiteró en su publicación de X —antes Twitter—.