American Society of Mexico (AmSoc) lamentó aprobación de la reforma sobre doble nacionalidad.

Mediante un comunicado en redes, la organización civil dio su postura ante los cambios constitucionales que validó el Senado este 29 de septiembre.

“American Society of Mexico (AmSoc) expresa su profunda preocupación por la votación en el Senado que aprobó una reforma que implica la pérdida de derechos políticos para ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad.” Comunicado American Society of Mexico

Lamenta AmSoc aprobación de reforma sobre doble nacionalidad

Para la AmSoc, reforma sobre doble nacionalidad fue una decisión de trascendencia donde no se consultó a los “millones de mexicanos que podrían verse afectados”.

De acuerdo con la AmSoc, los cambios dejaron fuera a quienes debieron ser parte central de la deliberación.

Además de que con la reforma se “contradice” el avance hacia el “reconocimiento y la protección de los derechos ciudadanos.”

“Los 86 votos a favor de la reforma respondieron a una disciplina política malentendida, colocada por encima de los derechos de mexicanos comprometidos con su nación.” Comunicado American Society of Mexico

La AmSoc puntualizó que la “doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública”.

AmSoc lamenta aprobación de reforma sobre doble nacionalidad (@amsocmx)

También señaló que las diferencias en la nacionalidad no debe ser motivo para restringir derechos y que las medidas aprobadas por el Senado los afectan.

Al final de su mensaje la American Society of Mexico hizo un llamado a las autoridades y legisladores para escuchar a las personas afectadas por la reforma sobre doble nacionalidad.

Además de que pidió garantizar que cualquier reforma fortalezca la “inclusión democrática de millones de mexicanos”.

La postura de la AmSoc se suma a los señalamientos públicos que realizó su presidente Larry Rubin previo a la aprobación de la reforma sobre doble nacionalidad.

El representante del Partido Republicano en México pidió al Senado rechazar el proyecto de cambio constitucional calificando la medida de “injusta” y discriminatoria.