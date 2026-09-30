Roberto Lazzeri defendió la reforma de nacionalidad única aprobada por el Senado este martes 29 de septiembre.

Vía redes sociales, el embajador de México en Estados Unidos celebró la decisión y señaló que tener doble nacionalidad no está a discusión, sino las obligaciones de quienes representen al Estado.

“Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano. Ese no es el debate. Pero representar al Estado desde sus más altas responsabilidades supone obligaciones distintas. Es un principio sencillo: a mayor responsabilidad pública, mayores obligaciones frente al país.” Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos

La postura de Robert Lazzeri llega después de los señalamientos de organizaciones como American Society of Mexico (AmSoc) que lamentó públicamente los cambios constitucionales con la reforma de la doble nacionalidad.

Roberto Lazzeri defiende reforma de nacionalidad única (@robertolazzeri / X)

Defiende Roberto Lazzeri reforma de nacionalidad única

En su defensa de la reforma de nacionalidad única, Roberto Lazzeri destacó que no se trata de “una idea nueva, ni exclusiva de México”.

Expresó que en diversos países se establecen “requisitos especiales de nacionalidad para determinadas responsabilidades públicas”.

Incluso, Roberto Lazzeri puntualizó que en México existe desde hace décadas y puso de ejemplo lo que pasa en el Servicio Exterior donde los funcionarios deben cumplir con requisitos específicos.

Destacando que para ser embajador o cónsul general, la ley exige ser mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad.

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

En ese sentido, Roberto Lazzeri aseguró que la reforma busca “extender un principio semejante a determinadas responsabilidades del Estado”.

Por tal razón, mencionó el embajador que quien “voluntariamente” decida asumirlas tendrá que cumplir con los requisitos de nacionalidad que estén establecidos dentro de la Constitución.

Al final de su mensaje, Roberto Lazzeri volvió a insistir que la doble nacionalidad “no está a discusión”, sino las obligaciones particulares de quienes quieran ocupar cargos con responsabilidades públicas en México.