El pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma constitucional contra la doble nacionalidad de aspirantes a la Presidencia y las gubernaturas, así como a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

La propuesta plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a ocupar alguno de estos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

El proyecto fue enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que la nacionalidad única de funcionarios evitaría la injerencia extranjera y garantiza la soberanía nacional.

Avanza en el Senado reforma sobre doble nacionalidad para aspirantes a Presidencia y gubernaturas

Durante la sesión vespertina de este martes 29 de septiembre, la reforma sobre doble nacionalidad fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado con 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones.

La discusión de la reforma sobre doble nacionalidad comenzó después de que el dictamen fuera aprobado previamente por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.

La reforma determina que, los aspirantes a la Presidencia y gubernaturas, que tengan doble nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

Asimismo, se contempla que, durante el ejercicio del cargo, la persona no pueda adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

Tras su admisión en lo general y en lo particular, la reforma sobre doble nacionalidad pasará a discusión en los congresos estatales. Necesita la aprobación de al menos 17 para su aprobación.