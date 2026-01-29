El misterio del buque Swift Galaxy continúa no solo porque llevaría petróleo a Cuba y no llegó, sino por su aparente ruta desviada que conforma diversos y lejanos países.

Las razones del desvío no se conocen pero expertos se cuestionan si tienen que ver con presiones de Estados Unidos para que no llegara el que ya ven como el último gran envío de petróleo México a Cuba.

Larga y extraña ruta del buque Swift Galaxy con 700 mil barriles de petróleo que no llegaron a Cuba

El buque Swift Galaxy que entregaría petróleo a Cuba en enero salió del complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Veracruz, el 10 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el sitio de monitoreo de buques Vessel Finder, el Swift Galaxy se encuentra en el norte de España este 29 de enero con rumbo a Dinamarca o Noruega donde llegaría finalmente el 4 de febrero.

No obstante, desde su salida de México con rumbo a Cuba fue desviado a Jamaica, Colombia y Gibraltar, antes de tomar ruta hacia España donde actualmente se encuentra.

Buque Swift Galaxy intentó llevar el último gran envío de petróleo a Cuba, aseguran

La razón por la que el usaron un buque más grande como el Swift Galaxy tiene que ver con que este sería el último gran envío a Cuba, de acuerdo con el experto Gonzalo Monroy en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

El buque tiene capacidad de 700 mil barriles de petróleo, cuando en el pasado se enviaban buques de 80 mil o 100 mil barriles.

“Querían hacer un último gran envío a Cuba, es lo que han mostrado… estábamos mandado una parte de combustible a cuba no sabemos cuánto se quedaban en la isla y después llegaba a otros lugares como Aruba o india” Gonzalo Monroy. Experto en Energía

¿Cuba revendía petróleo enviado por Pemex?

De acuerdo con el experto Gonzalo Monroy en entrevista con Azucena Uresti, parte del combustible lo usaba Cuba para sus necesidades, pero otra parte se quedaba en otros países como Aruba o India.

Gonzalo Monroy también aclaró que no era ayuda humanitaria sino son comparas que se pasaban a deudas por cobrar que después se condonaran.

Petróleo de México era una gota en un océano de necesidades: Periodistas de Cuba

De acuerdo con los periodistas Yoani Sánchez y Bertrand de la Grange, del medio cubano español 14ymedio, el suministro de petróleo que enviaba México a Cuba no garantizaba el abasto sino de apenas un día.

Yoani Sánchez aseguró a Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, que Pemex no puede asumir el vacío que ha dejado Venezuela.

De acuerdo con los reportes de la periodista y activista, la llegada de petróleo en enero, la última hasta ahora y previal al Swift Galaxy, era “una gota en un océano de necesidades”.