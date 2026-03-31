La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no cree que la economía en México esté “rota” como The Economist señaló en un artículo que publicó el 26 de marzo de 2026.

Luego de que el medio del Reino Unido, asegurara que Claudia Sheinbaum está preocupada por el nulo crecimiento de la economía en México, SHCP rechazó esto dando argumentos sobre la baja.

SHCP defiende la economía en México tras crítica en The Economist

La forma en que The Economist calificó el trabajo que la presidenta de México está haciendo junto con la Secretaría de Economía (SE) fue fuertemente criticado, aunque SHCP ya salió a dar su versión.

Desde un comunicado, la SHCP desestimó que la economía mexicana esté “rota”, asegurando que es un adjetivo erróneo, porque lo que se está viviendo es la resiliencia siendo esta una de las fortalezas de México.

“Caracterizar erróneamente la economía de México, corre riesgo de ignorar tanto su resiliencia como sus fortalezas, así como las condiciones ya establecidas para una recuperación del crecimiento”. Comunicado de la SHCP.

SHCP responde a la crítica de The Economist sobre la economía en México. (@Hacienda_Mexico)

En el comunicado, la SHCP explica que México está viviendo actualmente la recuperación de la economía ante hechos que han surgido más allá del sexenio de Claudia Sheinbaum como los cambios en la política comercial con Estados Unidos.

Asimismo, la Secretaría argumentó que The Economist presenta datos erróneos como una cifra de caída de 28% de inversión pública, asegurando que realmente fue cercana al 19%, hecho que había sido inferior en años anteriores.

Por otra parte, la SHCP rescata el tema de la informalidad laboral en México, recordando el aumento al salario mínimo que ha habido y por lo tanto, reducción en la pobreza.

Finalmente, se destacó que México ha sido resiliente porque actualmente tiene inversión en infraestructura, nuevas medidas para una inversión privada más amigable.

SHCP no ve una economía “rota” en México, sino algo cíclico que se atraviesa

La SHCP hizo frente a la crítica que The Economist hizo sobre la economía “rota” de México, argumentando que los hechos que se atraviesan son cíclicos derivados de factores externos.

“Lo que observamos es un ajuste cíclico configurado por choques externos y la normalización de políticas, no una falla de fundamentos”. Comunicado de la SHCP.

Comunicado de la SHCP sobre crítica de The Economist. (@Hacienda_Mexico)