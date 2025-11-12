The Economist, importante revista con sede en Londres, Inglaterra, aseguró México es menos peligroso desde que la presidenta Claudia Sheinbaum está al frente del gobierno federal.

De acuerdo con , un punto clave para ello ha sido la elección de su gabinete, principalmente a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Y es que The Economist destacó que dicha mancuerna logró reducir la tasa de homicidios en la Ciudad de México (CDMX) hasta en un 40%, lo que fue calificado como uno de los mayores descensos en México.

Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch (Cuartoscuro)

México es menos peligroso con Claudia Sheinbaum, asegura The Economist

Durante su más reciente publicación, The Economist resaltó que las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum han convertido a México en un país "menos peligroso“.

La revista británica retomó los datos presentados por el gobierno de Sheinbaum, los cuales aseguran que durante los primeros 12 meses de su mandato los homicidios se han reducido en aproximadamente 32%.

Al respecto, The Economist señaló que su análisis apunta a que dicho porcentaje no sería una cifra certera, pero sí un 14% estaría más cerca de un margen real.

En este sentido, el medio inglés destacó que Claudia Sheinbaum se convirtió ya en la primer presidenta mexicana en lograr una reducción significativa en los delitos de alto impacto en su primer año de gobierno.

The Economist dijo que esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre Sheinbaum y Harfuch, gracias al uso de datos y a la coordinación con las diversas áreas de gobierno, principalmente las unidades de inteligencia.

Esto ha arrojado también un aumento en las detenciones de criminales, las cuales incluso apuntó han “alcanzado niveles récord”.

Asimismo, The Economist subrayó un aumento importante en el decomiso de armas, acciones que dijo construyen el camino de un México más seguro.

La revista británica celebró, así, los esfuerzos que ha implementado Claudia Sheinbaum, en su trabajo conjunto con Omar García Harfuch para reducir la violencia en México.