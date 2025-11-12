Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México destacó el papel de la Guardia Nacional que se sigue consolidando tras reconocimiento The Economist.

Esto en respuesta a la publicación de la revista The Economist que destacaba una reducción de la violencia en el primer año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo que desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la estrategia de seguridad que se sigue desde el sexenio pasado y se complementa con las acciones de ahora.

Para Claudia Sheinbaum, Guardia Nacional “se está consolidando”, responde a The Economist

Al ser cuestionada sobre este reconocimiento de la revista The Economist, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Guardia Nacional es una institución que se está consolidando como parte de su estrategia de seguridad.

Resaltó además que la Guardia Nacional cuenta con el reconocimiento del pueblo de México, aunque esta se debe seguir mejorando.

“La Guardia Nacional es una institución que se está consolidando. Es distinto a lo que era la policía federal, es una institución nueva que forma el presidente López Obrador y que tiene que consolidarse. Es una gran institución, tiene mucho reconocimiento del pueblo de México y tiene que irse mejorando siempre" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además en su estrategia de seguridad la presidenta Claudia Sheinbaum también destacó que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se están formando agentes de investigación que están vinculados con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, lo que antes no existía.

También la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la idea es que la inteligencia e investigación se fortalezcan, pero además de que se esté vinculado con un esquema jurídico que permita operar a las policías estatales, así como a la Guardia Nacional.

Adicionalmente y si se requiere como en algunos otros estados de la república que esto ocurra, pero también con las fuerzas armadas dentro de un marco institucional.

Ante ello la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no sólo se trata del fortalecimiento de la estrategia de la atención a las causas y disminución de la impunidad, sino que también va de la mano la consolidación de las instituciones públicas que sean una garantía a largo plazo.

Pero la presidenta Sheinbaum, afirmó que la mejor garantía sería que hubiera personas honestas al frente, además de que no haya colusión, lo que “depende el pueblo de México”.